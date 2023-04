Calcio. Terza: Corazzano prende il largo

Pisa 18 aprile 2023 – Giornata probabilmente decisiva nella Terza Categoria pisana. La capolista Corazzano travolge con un punteggio tennistico il Litorale Pisano (6 – 1) e vola a cinquantasette punti, mentre gli Ospedalieri sono battuti in casa a sorpresa dal Perignano (1 – 2) e rimangono a quarantanove punti, a meno otto dal primo posto. A quattro giornate dalla fine, con soli dodici punti a disposizione la distanza comincia ad essere incolmabile e ad avvicinare la squadra di mister Filomena alla promozione diretta in Seconda Categoria. Col Litorale Pisano doppietta di Nacci, un autorete e sigilli di Chagdoune (tredici reti per lui), Mandorlini e Simonetti.

Terzo posto per il Via di Corte che non va oltre il pareggio a reti bianche (0 – 0) sul campo del Ponteginori terzultimo con venticinque punti. Dal quarto al sesto posto con quarantatre punti in ventisei gare troviamo il Montefoscoli, La Fornace e l’Atletico Cascina. I primi travolgono 5 – 2 i secondi nello scontro diretto, mentre l’Atletico espugna 2 – 3 il terreno del Romaiano decimo. Ad un punto da questo terzetto troviamo l’Oltrera che nel posticipo cala il poker (4 – 1) contro il fanalino di coda Montopoli. Sempre di lunedì il Legoli espugna 1 – 2 Marciana ed aggancia il Romaiano a quota trentacinque. La Freccia Azzurra cade in casa contro lo Zambra (1 – 4) e rimane a ventinove punti, gli ospiti si portano a ridosso con ventotto. Marciana penultimo con diciotto punti.

Fabrizio Impeduglia