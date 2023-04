Calcio. Terza: Corazzano spinge, Ospedalieri non molla

Pisa 13 aprile 2023 – Dopo venticinque giornate il Corazzano è sempre in testa nel campionato di Terza Categoria pisano. La squadra di mister Filomena si impone con un rocambolesco 2 – 4 al Comunale ‘Abetone’ contro i padroni di casa della Freccia Azzurra. Una vittoria pesante, arrivata nel finale che consente al Corazzano di salire a cinquantaquattro punti, sempre più cinque rispetto alla prima diretta concorrente Ospedalieri. I giallorossi di mister Palla vincono 0 – 4 nel posticipo sul campo del Montopoli fanalino di coda. Le reti di Inghirami, Turelli, Giani e Pacini danno la vittoria agli Ospedalieri che toccano quota quarantanove.

Terzo posto a quarantacinque per il Via di Corte che supera 3 – 2 il Romaiano. Quarto posto per La Fornace che pareggia 1 – 1 contro l’Oltrera: Pistolesi porta in vantaggio i suoi ma poiTommasini in pieno recupero beffa La Fornace che avrebbe agganciato al terzo posto il Via di Corte. Al quinto posto, in coabitazione a quota quaranta punti, troviamo il Montefoscoli che pareggia 3 – 3 sul terreno del Legoli, e l’Atletico Cascina che supera 3 – 2 nel derby lo Zambra.

Oltrera settimo con trentanove punti, Litorale Pisano ottavo con trentasette dopo il pareggio per 1 – 1 contro il Marciana. Al vantaggio del solito Matteoni, risponde nel finale Cassola. La squadra di Marina può credere ancora in una qualificazione play-off e può rappresentare un’insidiosa mina vagante per le avversarie. Il Perignano cala il poker contro il Pontegionori: 4 – 0 firmato dalla tripletta di Misiti e dalla rete di Bullari.

Fabrizio Impeduglia