Calcio. Terza: Corazzano campione

Pisa 27 aprile 2023 – Corazzano campione e promosso in Seconda Categoria. Dopo la vittoria nella Coppa provinciale di Terza Categoria, il Corazzano di mister Fabio Filomena vince anche il campionato. Una stagione che ha visto la squadra sempre ai vertici ed in questo finale accelerare in maniera veemente sulle inseguitrici. Il 2 – 0 ai danni del Montefoscoli nella dodicesima giornata del girone di ritorno, ha dato la matematica certezza della vittoria del campionato con i sessanta punti conquistati. Undici punti in più della seconda della classe, gli Ospedalieri di mister Luciano Palla, battuti piuttosto a sorpresa per 4 – 1 sul campo del Legoli. Una sconfitta pesante che costringe i giallorossi a conservare questa seconda piazza (quarantanove punti) nelle ultime tre giornate e non sarà facile dato che il Via di Corte e La Fornace incalzano rispettivamente a due (quarantasette) ed a tre (quarantasei) punti di distanza. Il Via di Corte pareggia 2 – 2 contro l’Atletico Cascina: la squadra di mister Bitozzi si porta sul doppio vantaggio con un rigore di Beggi ed una rete di Guidi, ma quella di mister Rossi non molla e prima accorcia con Cei e poi pareggia con il portiere Formaggi nel recupero su calcio d’angolo all’ultimo istante del recupero. Un pareggio che vale il terzo posto per il Via di Corte ed estromette al momento l’Atletico dai play-off. Quarto posto per La Fornace che travolge con una ‘manita’ il Ponteginori: alla fine è 5 – 1. Ultima piazza play-off per l’Oltrera a quota quarantacinque punti: i pontederesi espugnano 2 – 4 il Comunale di Marina di Pisa piegando i padroni di casa del Litorale Pisano. al settimo posto il Montefoscoli, a meno uno dall’Atletico. All’ottavo posto a pari merito il Legoli ed il Romaiano che si impone di misura sul campo del Montopoli ultimo (0 – 1). Decimo posto apari merito con trentasette punti per il Litorale Pisano battuto e per il Perignano che pareggia 2 – 2 contro lo Zambra quartultimo con ventisei punti. la Freccia Azzurra supera 2 – 0 il Marciana e tocca i trentacinque punti. Il prossimo turno (tredicesima e terzultima giornata) che scatterà sabato con Montefoscoli – Litorale Pisano, si protrarrà sino a martedì 2 maggio quando si scenderà in campo su tre impianti.

fabrizio Impeduglia