Calcio. Terza: Avane in fuga, La Corte battuta in casa

Pisa 25 gennaio 2024 –– Scattato il ritorno del girone B di Terza Categoria con la fuga degli empolesi dell’Avane. La capolista vince 1 – 0 il derby contro il Ponzano fra le mura amiche grazie ad una rete del capocannoniere del campionato Viti. Gol e vittoria pesantissimi perché non solo portano a quota ventinove punti la squadra, ma la lanciano in fuga dato che La Corte seconda incappa nella prima sconfitta stagionale per di più in casa contro un Perignano in gran spolvero. La squadra di mister Bartoli si impone 0 – 2 e si porta al quarto posto con venti punti, cinque in meno rispetto agli avversari diretti. Fra La Corte seconda ed il Perignano quarto, con ventuno punto c’è il Porta a Lucca (sei vittorie tre pareggi e due sconfitte sino a questo momento). Quinta piazza play-off per il Ponte a Elsa con diciannove punti: la squadra in questo turno è stata sconfitta in trasferta per 2 – 1 contro il Casteldelbosco di mister Bertini. Casteldelbosco con quattordici punti in classifica come l’Oltrera battuta 2 – 0 dal Calasanzio con una doppietta di Pisano. Il Marciana, sconfitto 0 – 4 in casa dal Fucecchio nel posticipo serale del lunedì, rimane ultimo in graduatoria con quattro punti. Il prossimo turno mette a confronto le due squadre più in forma del momento: il Perignano, dopo aver battuto La Corte, ospita la capolista Avane. Non da meno la sfida tra il Porta a Lucca terzo e proprio La Corte seconda in cerca di immediato riscatto.

Fabrizio Impeduglia