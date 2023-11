Calcio. Seconda: vince solo il Pontasserchio

Pisa 13 novembre 2023 – La Seconda Categoria, anche dopo la sosta della Federazione a causa del maltempo, non regala grosse emozioni alle squadre pisane. Una sola vittoria, due pareggi e ben tre sconfitte per le nostre sei squadre. L’unica vittoria è quella firmata dal Pontasserchio di mister Carboni che piega il Massarosa di misura grazie alla rete del centravanti albanese Skhurti poco dopo la mezzora della prima frazione. Pontasserchio – Massarosa 1 – 0 Pontasserchio: Lelli, Gennaro, Pulga, Ghelli, Monacci, Umalini, Benedetti, Paoletti (Tognetti), Skhurti (Giorgi), Casarosa, Patacchini (Della Gatta). A disposizione Barbani, Caruso, Del Cesta, Terracciano, Pagliai, De Cicco. All. Carboni Massarosa: Lunardini, Malfatti, Bertolucci (Pulina), Ali, Del Dianda (Lahrtami), Larini M. (Tomei), Bartoli, Misuri, Volpe, Gandini (Frisoli), Cheli (Larini C.). A disposizione Farnesi M., Benedetti, Farnocchia, Farnesi F. All. Misuri Marcatori: 31’ Skhurti Note: espulso al 20’ Ali Sempre nel girone A, gli Ospedalieri pareggiano al Comunale di Putignano contro gli ospiti della Filattierese con un rocambolesco 3 – 3. Giallorossi ultimi ad un punto dal San Prospero Navacchio. Pareggio in casa anche per il Ponte delle Origini agguantato al sesto posto dal Pontasserchio (tredici punti in otto gare per entrambe). Al Campo ‘Arno’ è 1 – 1 contro la compagine ospite del Monzone. San Prospero Navacchio ancora sconfitto, questa volta a Ricortola. Padroni di casa che si impongono per 4 – 2 e si mantengono a meno cinque dalla capolista Fivizzanese. Il San Prospero rimane penultimo con quattro punti e la situazione non è certo delle migliori con sei sconfitte in otto gare. Nel Girone B sconfitte pesanti per Atletico Cascina e Migliarino Vecchiano. L’Atletico Cascina viene travolto in casa 0 – 3 dal Molazzana e colleziona la sua quinta sconfitta in otto gare (nessun pareggio e tre vittorie). In classifica la squadra ha ancora quattro squadre dietro, le ultime Barga e Fornaci hanno quattro punti) Atletico Cascina – Molazzana 0 – 3 Atletico Cascina: Betti, Barra (Biasci), Elisei (Giusti T.), Battaglia, Cerrai, Pazzini (Marra), Tahiri (Ascione), Betti (Giusti L.), Pagano, Menichetti, Castagna. A disposizione Pampana, Balducci. All. Luperini Molazzana: Frugoli, Angelini, Bertoncini Mattia, Secci, Bresciani (Muccini), Sarti, Micchi, Togneri, Dini N. (Giannelli), Dini C. (Venanzi), Martinelli. A disposizione Casci, Bertoncini Matteo, Gaddi. Marcartori: 11’ Dini N, 66’ Dini C., 80’ Bertoncini Il Migliarino Vecchiano cade a sul campo del San Macario Oltreserchio. San Macario Oltreserchio – Migliarino Vecchiano 4 – 1 San Macario Oltreserchio: Della Bidia T., Mancino, Aureli, Venturi (Capelli), Pieruccini F., Pieruccini N., Della Bidia S. (Gabriele), Sichi (Morotti), Brecevich (Marlia), Niccoli, Francalanci (Giannecchini). A disposizione Solfanelli, Buchignani, Bertilacchi, Bianchini. All. Cipriani Migliarino Vecchiano: Bettini, Umalini (Bandini), Giuntoli (Bozzi), Paolini, Pardi, Benedettini, Armenante (Montanelli F.), Montanelli D., Coli, Montanelli L., Pecori. A disposizione Fantozzi, Morgè, Longobardi, Mori, Lobue, Balestri. All. Andreotti Marcatori: 10’ Francalanci, 20’ Montanelli L., 46’ Brecevich, 80’ Pieruccini F., 94’ Niccoli Fabrizio Impeduglia