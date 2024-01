Calcio. Seconda: tre punti Ponte Origini, Pontasserchio, Atletico

Pisa 22 gennaio 2024 – In Seconda Categoria, nel girone A tante reti nelle tre gare che hanno visto le pisane in campo. Il San Prospero Navacchio è stato travolto 4 – 1 a Massarosa dalla formazione locale. Prima rete locale alla fine del primo tempo. Nella ripresa il raddoppio, Collecchi dimezza e riaccende le speranze ma nel finale altre due reti del Massarosa. Niente da fare dunque per i ragazzi di mister Carducci battuti e scivolati al dodicesimo posto in classifica (più otto sull’ultimo). Massarosa – San Prospero Navacchio 4 – 1 Massarosa: Lunardini, Benedetti, Bertolucci, Ali, Del Dianda, Orlandi, Bartoli (Prendi J.), Misuri, Cheli, Gandini (Frisoli), Volpe (Tomei). A disposizione Musetti, Giganti, Carmassi, Larini C., Maneschi, Pulina. All. Misuri San Prospero Navacchio: Cateni, Tescione (Ciardelli), Chetoni, Pilotta (Garofalo), Maini, Macchi, Collecchi, Boso (Ascani), Fiumalbi, Petrini, Gjuta Fismir (Ulivieri). A disposizione Gjuta Fisnik, Gambini, D’Antuono, Franco. All. Carducci (squalificato) Marcatori: 45’ Volpe, 17’st Bartoli, 23’st Collecchi, 42’st Tomei, 45’st Frisoli Note: Espulsi al 19’st Maini e al 13’st Garofalo. Al 6’st Cateni para un rigore, al 33’st para un rigore Vince anche il Ponte delle Origini, squadra ormai riassestata e rinforzata energicamente nel periodo dei trasferimenti. Questa volta la vittoria è per 1 – 3 in trasferta sul campo del San Vitale Candia che rimane ultimo con dieci punti insieme agli Ospedalieri. Ponte delle Origini di mister Guadagno che toccano i venti punti stagionali. Proprio gli Ospedalieri sono stati battuti 1 – 4 in casa nel derby contro il Pontasserchio al Comunale di Putignano. La squadra di mister Carboni segna quattro reti, riscatta la sconfitta contro la Villafranchese e raggiunge i diciannove punti in graduatoria. Nel girone B il Migliarino Vecchiano cade sul campo del Pontecosi Lagosi terzultimo: una battuta d’arresto che non era in preventivo. Pontecosi Lagosi – Migliarino Vecchiano 3 – 2 Pontecosi Lagosi: Nelli, Pedreschi (Castelli), Lombardi, Tardelli (Angelini N.), Pieroni E. (Bonini M.), Parmigiani, Massei, Lunardi, Bertucci E. (Martini Adami), Venanzi G. (Serani), Bonini N. A disposizione Vanni, Angelini N., Venanzi D., Frediani. All.: Serani Migliarino Vecchiano: Bettini, Mori (Umalini), Giuntoli, Benedettini (Longobardi), Pardi, Paolini, Armenante (Lazzarini), Balestri (Lobue), Coli, Montanelli L. (Bozzi), Pecori. A disposizione Cioni, Bandini, Montanelli F., Merone. All. Andreotti Marcatori: 19’ Coli, 38’ Bonini N., 45’ rig. e 71’ Venanzi G., 59’ Balestri L’Atletico batte 2 – 1 il Barga penultimo e respira in classifica. I locali sono l’unica squadra del campionato a non aver mai pareggiato. Atletico Cascina – Barga 2 - 1 Atletico Cascina: Pampana, Guidi, Riccetti (Barra), Betti Matteo, Bertini, Biasci, Castagna (Cerrai), Pazzini, Thairi (Grassi), Menichetti, Amoroso. A disposizione Betti M., Elisei, Giusti T., Giusti L., Marra. All. Simonetti Barga: Ferrari, Serradimigni, Giusti (Fambrini), Mutigli, Disperati, Pioli Simone, El Bassaraoui, Cavani (Mariani), Matteucci, Petri, Gonnella. A disposizione Togneri, Pellegrini, Favelli, Nardini, Bacci, Pioli Stefano, Sartini. All. Nicolato RETI: 3’ e 30’ Castagna, 41’ Petri