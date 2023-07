Calcio. Seconda; San Prospero riparte da... Carducci

Pisa 01 luglio 2023 – In Seconda Categoria il San Prospero Navacchio ha confermato alla guida della squadra il mister Mirko Carducci dopo la salvezza conquistata nella stagione appena trascorsa. Ora si riparte con nuova verve e nuovo entusiasmo. Un nuovo progetto con una squadra totalmente rinnovata nel quale la società conta sul mister, non solo per creare un semplice gruppo, ma una famiglia come solo lui sa fare. Al suo fianco i confermati fedeli collaboratori: il vice allenatore Stefano Soldani ed il Team Manager Nicola Ascani. Nel frattempo cominciano ad essere annunciati i primi nuovi arrivi. Dal Fornacette ecco il giovane portiere Andrea Filippelli classe 2001. Per la difesa si punta su Tommaso Ulivieri dal Calci, classe 2000, centrale difensivo forte fisicamente, reduce da un brutto infortunio. Insieme a lui Davide Traso, difensore classe 2001, ex Pisa Ovest e Tirrenia. Sono tre nuovi tasselli, giovani ma con una certa esperienza.