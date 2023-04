Calcio. Seconda: Popolare Cep e Pappiana salutano

Nel girone B di Seconda Categoria chiude mestamente la Nuova Popolare Cep di mister Fausto Guerrini, ultima in classifica e retrocessa in Terza Categoria. Nuova Popolare Cep – Academy Tau 0 – 6 Nuova Popolare Cep: Bevilacqua (Botrini), Battelli (Francione), Ghelarducci, Masoni, Grassini (Lentini), Pagliai (Bianco), Mulè (De Paolis), Ficini, Bahiti, Simonelli, Russo. A disposizine Cavicchi, Nieri, Novi. All. Guerrini Academy Tau: Battistini, Selmi (Venturini), Spatola, Pellicciotti (Romani), Astete, Tambellini (Bertocchini), Ortu (Dieme Papa), Milanesio, Cagnacci, Ruggiero, Di Furia (Lunardi). A disposizione Bolognesi, Vannucci, Giusfredi, Silvestrini. All. Gioè Marcatori: 19’pt e 17’st Cagnacci, 18’st Pellicciotti, 20’st Dieme, 29’st Venturini, 32’st Ruggiero Chiude la stagione con un’altra sconfitta anche il Pappiana già retrocesso. La Carrarese Giovani si impone 0 – 2 al ‘Mugnaini’ di Via Lenin. Il Ponte delle Origini archivia la propria stagione battendo di misura l’Atletico Carrara dei Marmi al Campo ‘Arno’: 1 – 0. Nono posto con trentasei punti, gli stessi del Pontasserchio di mister Tamagno che ha liquidato 3 – 1 la Filattierese al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato. Una stagione nella quale le due pisane potevano forse fare di più ma hanno avuto diversi problemi nella fase centrale. Il San Prospero Navacchio chiude undicesimo e conserva la categoria. E’ 1 – 1 per la formazione di mister Carducci nella trasferta sul campo del San Macario Oltreserchio. Una stagione alterna, partita malissimo ma poi piano piano in crescendo fino a raggiungere una salvezza anticipata. San Macario Oltreserchio: Ferrarini, Della Bidia D., Gabriele (Rugani), Loria, Sichi, Pieruccini, Bertolozzi (Alama), Morotti, Rosati (Mazzeo) Bianchini (Aureli), Niccoli (Bertilacchi). A disposizione Della Bidia T.,Marlia, Morbini, Ramacciotti. All. Sambito San Prospero Navacchio: Betti T. (Gjuta Fismir), Bonamassa (Tescione), Ascani, Pilotta (Dovico), Maini (Macchi), Giusti, Betti M. (Ciardelli), Menichetti, Gjuta Fisnik, Burgalassi, Diana. A disposizione Coscetti, Franco. All. Carducci Marcatori: 51’Sichi, 80’ Ciardelli Retrocedono oltre al Pappiana, il Don Bosco Fossone e la ritirata Atletico Podenzana.

Fabrizio Impeduglia