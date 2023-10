Calcio. Seconda: Ponte Origini in gran spolvero

Pisa 23 ottobre 2023 –– In Seconda Categoria la sesta giornata del girone di andata regala tre punti pesanti al Ponte delle Origini nel girone A. La squadra si impone 2 – 0 sulla Villafranchese e sale al quarto posto con dodici punti, quattro in meno della capolista Fivizzanese. Per la squadra di Barsanti e Franco una buona spinta in attesa magari di rinforzare e rimodellare la rosa nella prossima finestra dei trasferimenti. Il Pontasserchio è stato travolto a Montignoso: trasferta molto amara per la squadra di mister Carboni che ha subito un pesante 5 – 0. Gli Ospedalieri, ultimi da soli con un punto, sono stati sconfitti 2 – 1 nella lunga trasferta sul campo del Monzone. Il San Prospero Navacchio, quartultimo con quattro punti, è stato anch’esso battuto in casa dalla capolista Fivizzanese che ha vinto 1 – 3. Nel girone B, il Migliarino Vecchiano ha pareggiato al Comunale contro gli ospiti Diavoli Neri Gorfigliano per 1 – 1: otto punti per i pisani settimi in graduatoria. Migliarino Vecchiano – Diavoli Neri Gorfigliano 1 – 1 Migliarino Vecchiano: Bettini, Umalini, Giuntoli, Paolini, Pardi, Benedettini, Balestri (Armenante), Montanelli D., Coli, Montanelli L. (Montanelli F.), Pecori (Lazzarini). A disposizione Fantozzi, Mori, Morgè, Lo Bue, Campera, Bandini. All. Andreotti Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Sartini, Morelli, Vanni, Francini, Trombi, Brugiati D., Ceccarelli, Pellegrinotti, Rigali, Fontanini. A disposizione Bertolini, Canini, Brugiati M., Bacci A., Bacci G., Canozzi, Ciai, Torriani, Manfredi. All. Davini Marcatori: 57’ Coli, 66’ Pellegrinotti Ancora una sconfitta per l’Atletico Cascina, questa volta in trasferta a Sillicagnana sul campo del Piazza 55. Si tratta della quarta sconfitta in sei gare in questo campionato per la matricola cascinese ferma a sei punti insieme al Pontecosi Lagosi. Piazza 55 – Atletico Cascina 1 – 0 Piazza 55: Magnani, Tortelli (Ferri D.), Grandini, Magazzini N. (Magazzini M.), Lartini (Rossi), Orsi D., Crudeli, Malatesta, Ferri M., Cassettai A., Orsi L. A disposizione Amari, Castagnoli, Pagani, Cassettai D., Bertucci, Cassettai G. All. Mugnaini Atletico Cascina: Betti M., Cerrai (Marra), Guidi, Giusti T., Battaglia, Betti Matteo (Giusti L.), Pazzini, Telloli, Amoroso, Menichetti, Pagano (Castagna). A disposizione Pampana, Mori, Biasci, Amoroso. All. Luperini Marcatori: 75’ Orsi L. Note: Espulsi Ferri M., e Telloli