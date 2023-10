Calcio. Seconda: Ponte delle Origini a Montignosi

Pisa 28 ottobre 2023 –– In Seconda Categoria la settima giornata del girone di andata ha già delle risposte da dare. Nel girone A, il Ponte delle Origini, la migliore pisana della categoria, gioca in trasferta sul terreno del Montignoso. Dodici punti per i pisani, uno in meno per i padroni di casa. La squadra sta bene ed il Montignoso non fa paura nonostante il 5 – 0 col quale domenica ha travolto il Pontasserchio. Quest’ultimo cerca il riscatto immediato al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato contro il Lido di Camaiore: ospiti con cinque punti classifica. Una squadra che sinora ha perso una sola partita, dunque molto competitiva, ma anche che non ha vinto neppure una gara! Incredibile ma vero. Ecco che mister Carboni vuole infliggere agli ospiti la seconda sconfitta stagionale in questa settima giornata di campionato. Il San Prospero Navacchio quartultimo gioca sul campo della Villafranchese, battuta domenica scorsa 2 – 0 al Campo ‘Arno’ dal Ponte delle Origini. Sanprosperini alla ricerca di punti per risollevarsi dopo un inizio di stagione traumatico. Gli Ospedalieri, ultimi con un punto, affrontano il Massarosa al Comunale di Putignano. Dieci punti per gli ospiti protagonisti di un buon inizio di stagione.

Nel girone B il Migliarino Vecchiano, dopo l’1 – 1 al Comunale contro i Diavoli Neri di Gorfigliano, gioca a Gallicano. Gara insidiosa contro i lucchesi che hanno un solo punto meno dei pisani. L’Atletico Cascina gioca in casa una partita delicata per la salvezza: arriva il Pontecosi Lagosi formazione modesta con gli stessi punti dei padroni di casa. Entrambe le squadre sono già state sconfitte quattro volte nelle sei gare finora disputate: sono queste le partite dove si può guadagnare la permanenza nella categoria. Il Barga è ultimo con tre punti, quelli conquistati domenica scorsa contro il Monteserra penultimo con quattro insieme alle Fornaci. Il Borgo a Mozzano, cinque punti, gioca in trasferta contro il Monteserra: anche qui punti salvezza pesanti tra le due compagini. Dall’alto guarda tutti il Montecarlo, autentica sorpresa sino a questo momento: può essere fuga con la gara interna contro le Fornaci. Sono già ben dodici i punti che dividono le due squadre dopo sei partite di campionato. Fabrizio Impeduglia