Calcio. Seconda: Pontasserchio, Ponte Origini e San Prospero a forza tre

Pisa 4 marzo 2024 – In Seconda Categoria l’ottava giornata del girone di ritorno regala tre vittorie alle squadre pisane nel girone A, un evento piuttosto raro in questa stagione non molto fortunata. Al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato il Pontasserchio vince contro gli ospiti del Monzone per 1 – 0 e conquista i tre punti. Dopo la sconfitta interna contro il Montignoso per 0 – 1 del 18 febbraio, sono arrivate dunque due vittorie consecutive per la formazione di mister Diego Carboni che dopo il successo di Camaiore (2 – 4) replica battendo i massesi del Monzone per una rete a zero. Settimo posto con trentaquattro punti per il Pontasserchio, a meno sette dalla quinta piazza play-off. Vince anche Il Ponte delle Origini che fa davvero un gran bel risultato a Ricortola contro la formazione locale imponendosi per 1 – 2 grazie alla doppietta del’eterno bomber Bonamici. La squadra di mister Davide Frau porta dunque a casa i tre punti e tocca quota trenta in graduatoria- In coda il derby tra i locali degli Ospedalieri e gli ospiti del San Prospero Navacchio va alla squadra di mister Carducci che si impone 2 – 3 al Comunale di Putignano. Per i giallorossi di casa è notte fonda con dieci punti ed ultimo posto in classifica a sette gare dalla fine. Per gli ospiti un successo pesantissimo che li incanala verso una salvezza diretta (ventisette punti, sette vittorie e sei pareggi).