Calcio. Seconda: Migliarino e Ponte Origini ci provano

Pisa 21 ottobre 2023 –– In Seconda Categoria si gioca la sesta giornata del girone di andata (fischio d’inizio alle ore 15.30 su tutti i campi). Nel girone A, il Pontasserchio è ospite del Montignoso: trasferta molto insidiosa per la squadra di mister Carboni che deve riscattare la sconfitta interna di domenica scorsa nel derby contro il Ponte delle Origini. Il Montignoso ha un punto in meno ma è squadra importante che domenica ha pareggiato anche a Ricortola. Ponte delle Origini in casa dopo il successo di Arena Metato: al campo ‘Arno’ arriva la Villafranchese, squadra con sei punti in classifica, già sconfitta tre volte in queste cinque gare sin qui disputate. Per la squadra di Barsanti e Franco la grande occasione da tre punti. Gli Ospedalieri, ultimi con un punto, cercano di portare via qualcosa dalla lunga trasferta sul campo del Monzone. Il San Prospero Navacchio, quartultimo con quattro punti, attende all’Arena la capolista Fivizzanese. Ancora una volta la speranza è quella di andare a segno a ripetizione (ben quattordici gol per una squadra quartultima) subendo una rete in meno rispetto agli avversari, vista la seconda peggior difesa del campionato dei pisani. Nel girone B, il Migliarino Vecchiano aspetta al Comunale gli ospiti Diavoli Neri Gorfigliano: sette punti peri pisani, ben tredici per i Diavoli secondi in classifica alle spalle della super capolista Montecarlo. L’Atletico Cascina, travolto 0 – 3 domenica scorsa in casa dal Sextum Bientina, è ospite del Piazza 55. Un punto in più per i locali che cercheranno la vittoria contro la matricola cascinese, sconfitta già tre volte in questo campionato nelle cinque gare finora disputate.

Fabrizio Impeduglia