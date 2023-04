Calcio. Seconda: La Cella sogna

Pisa 22 aprile 2023 – Ultima giornata di campionato in Seconda Categoria (in campo alle ore 16). La Cella, capolista con cinquantaquattro punti gioca in trasferta sul campo del Mulazzo terzo con quarantanove. In mezzo a loro il Ricortola secondo che gioca sul campo di un Don Bosco Fossone già retrocesso. Situazione davvero ingarbugliata nella quale la squadra di mister Vuono deve trovare la vittoria per far si che possa festeggiare il ritorno in Prima Categoria. I pisani stanno bene, hanno una gran voglia di compiere quest’ultimo passo verso il salto di categoria, ma non saranno novanta minuti semplici. Il già retrocesso Pappiana ospita in via Lenin la Carrarese Giovani, mentre il Pontasserchio di mister Tamagno riceve la Filattierese al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato. Il Ponte delle Origini chiude la stagione contro l’Atletico Carrara dei Marmi al Campo ‘Arno’, mentre il San Prospero Navacchio e di scena sul terreno dell’Oltreserchio. Nel girone B la Popolare Cep, già retrocessa, riceve l’Academy Tau.

Fabrizio impeduglia