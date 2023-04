Calcio. Seconda: La Cella è Prima!

Pisa 25 aprile 2023 – La Cella è in Prima Categoria. La squadra di mister Stefano Vuono espugna Mulazzo, segna al minuto 92’ e si laurea campione di Seconda Categoria, tornando in Prima. A nulla è valsa la vittoria in rimonta del Ricortola di mister Fini che sotto di due gol a Fossone si è imposta 2 – 3, ed ora sarà costretta ai play-off. La partita di Mulazzo si sblocca subito con un calcio di punizione del capitano del La Cella Bellagamba. Pochi minuti più tardi bellissima giocata di Occhipinti che pareggia. Dopo un primo tempo equilibrato e con attacchi confusionari nella ripresa comincia il match con una bella occasione di Occhipinti. La Cella reagisce e alza il ritmo alla ricerca del gol promozione. Non ci sono però grande occasioni se non una volta in cui è bravo l’estremo difensore locale Leri a salvare in uscita. Sono tante però le palle inattive a favore dei pisani che al 92’ proprio da calcio d’angolo trovano la rete decisiva con Berretta. Una rete a coronamento di una grande stagione nella quale La Cella è sempre stata ai vertici della classifica, spesso protagonista di incredibili rimonte dopo essere stata sotto. “Una grande festa – racconta il Ds Luca Chiavistelli – al termine di una gara combattuta. Subito in apertura siamo andati in vantaggio con una bella e tesa punizione calciata da Bellagamba. Poi abbiamo subito il pareggio dei locali con Occhipinti che ha calciato angolato alla sinistra del nostro portiere Marconi. Ci sono state buone occasioni per entrambe le compagini. Nella ripresa abbiano rischiato inizialmente in un’occasione, ma poi abbiamo cercato insistentemente la rete della vittoria. Rete arrivata su angolo, grazie ad Alessio Berretta nel recupero: un gol che ha scatenato la nostra festa”. Mulazzo-La Cella 1 – 2 Mulazzo: Leri; Bergamaschi, Dapice, Malatesta; Pinzuti, Petazzoni, Belforti (Ragonesi), Luccini (Dell’Amico), Rossi, Castellotti, Occhipinti (Tamagna). A disposizione Pecorelli, Ausili, Cham, Belli, DeNegri,Del Rio. All. Strata La Cella: Marconi G., Marconi P. (Fejzaj), Berretta T., Bellagamba, Lazzeri; Rindi (Colombani), Paolicchi, Lucchesi, Shkurti (Caradonna), Palamara (Giannini), Sinaj (Berretta N.). A disposizione Cecchetti, Pavolettoni, Sodini, Ghelardoni. All. Vuono Marcatori: 2’ Bellagamba, 8’ Occhipinti, 92’ Berretta A. Arbitro: Andracchio di Livorno

Fabrizio Impeduglia