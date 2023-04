Calcio. Seconda: La Cella ad un passo dalla promozione

Pisa 17 aprile 2023 – In Seconda Categoria, nel girone A La Cella capolista doveva vincere il derby contro il Pontasserchio e lo ha vinto. E’ finita 4 – 3 per i padroni di casa in un ‘Betti’ infuocato. Vittoria fondamentale per i neroazzurri che riescono ad avere la meglio dopo una partita in bilico fino all’ultimo respiro. Decidono le fantastiche doppiette di Paolicchi nel primo tempo e di Giannini nel secondo: due calciatori che vedono la porta. Una partita non facile che però ha fatto vedere che anche nei momenti di difficoltà i ragazzi di mister Stefano Vuono non mollano e riescono a venirne fuori. Questa vittoria consente loro di rimanere in testa alla classifica sempre con due punti di vantaggio sul Ricortola. Domenica il Mulazzo in trasferta nell’ultima giornata di campionato: occorrerà un’altra vittoria, l’ultima, per essere sicuri di ottenere la promozione in Prima Categoria. Questa la formazione scesa in campo: Marconi, Lazzeri, Fejzaj (Mori), Lucchesi, Berretta N., Bellagamba, Paolicchi, Rindi (Sinaj), Giannini (Shkurti), Palamara, Colombani. A disposizione Cecchetti, Pavolettoni, Bucci, Caradonna, Lottini. All. Vuono San Prospero Navacchio a reti bianche contro il Monzone, quota trentaquattro per la squadra di mister Carducci che dopo un inizio stentato si è guadagnata una salvezza abbastanza tranquilla. Pappiana sconfitto 4 – 2 sul campo della Fivizzanese. Per la squadra di mister Telluri, subentrato in corsa, una retrocessione abbastanza annunciata con la squadra che sia nella prima fase che nella seconda non è riuscita a fare molto. Ponte delle Origini piegato sul campo della Carrarese Giovani (2 – 1). Una gara dove le motivazione dei padroni di casa hanno prevalso. Ponte delle Origini, e Pontasserchio al quartultimo posto insieme alla Filattierese, tutte e tre con trentatre punti. Nel girone B la Nuova Popolare Cep aspetta, sperando, la retrocessione diretta in Terza. Il pareggio sul campo del Fornoli concede ancora speranza o forse agonia alla compagine di mister Guerrini. A.Fornoli – Nuova Popolare Cep 0 – 0 Fornoli: Indragoli, Donati, Pacini (Dianda), Marchetti, Salotti, Volo, Parducci, Secchi (Olivieri), Morro (Cecchini), Vitrani, Monticelli. A disposizione Frugoli, Casci, Ledda. All. Santoni Nuova Popolare Cep: Bevilacqua, Battelli, Ghelarducci, Masoni, Grassini, Guerrini, Simonelli (Arias Rodriguez), Pagliai, Giuffrida (Bianco), Mulè (Ficini), Novi (De Paolis). A disposizione Botrini, Folleri, Francione, Migliaccio, Russo. All. Guerrini Note: Al 21’ Bevilacqua para rigore a Monticelli