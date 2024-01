Calcio: Seconda: il nuovo Ponte Origini ci prova

Pisa 6 gennaio 2024 – Si torna a giocare anche in Seconda Categoria (ore 14.30 su tutti i campi), dopo la pausa per le festività.

Nel girone A gli Ospedalieri di mister Guadagno subentrato da qualche settimana a mister Palla giocano nella “Fossa dei Leoni” a Carrara contro i padroni di casa dell’Atletico Carrara dei Marmi. Obbiettivo punti salvezza per i giallorossi. In trasferta anche il San Prospero Navacchio al “Benelli’ di Lido di Camaiore contro la formazione locale: punti pesanti in palio per la permanenza nella categoria. Il Pontasserchio di mister Carboni riceve la Fivizzanese al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato. Alla ricerca di una vittoria da tre punti. Il Ponte delle Origini ha un compito molto arduo pur giocando al Campo ‘Arno’ in casa; arriva la forte compagine della Carrarese Giovani, capolista con trentadue punti in quattordici gare. Un Ponte delle Origini che comunque si è rinforzato nella finestra di riparazione: sono arrivati giocatori importanti: il portiere Malasoma, due difensori esterni Gattai dal Picchi e Barbero dal Santa Maria a Monte, due difensori centrali Ricci dal Treggiaia e Berretta da La Cella, e poi il centrocampista Marceddu dalle Capanne, e l’attaccante Le Rose dal Fornacette. Un risultato positivo sarebbe certamente quello che ci vorrebbe.

Nel girone B l’Atletico Cascina è ospite del Monteserra con la guida tecnica di mister Simonetti subentrato a mister Luperini. Il Migliarino Vecchiano che ha passato la feste al quarto posto, attende al Comunale “Faraci” gli ospiti del Sextum Bientina.

Fabrizio Impeduglia