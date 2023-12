Calcio. Seconda: festa Migliarino, buio per le altre

Pisa 24 dicembre 2023 – In Seconda, nel girone A, recuperi neri per le pisane. Il Ponte delle Origini è stato travolto dal Ricortola fra le mura amiche al Campo ‘Arno’ con un punteggio incredibile: 1 – 7. Perde anche il Pontasserchio di mister Carboni sul terreno del Monzone: i locali si impongono di misura per 1 – 0. Sangiulianesi noni, con la magra consolazione di essere la prima pisana del girone con sedici punti, due in più del Ponte delle Origini, uno in più del San Prospero Navacchio. Proprio il San Prospero ha battuto 3 – 1 gli Ospedalieri nell’anticipo. Una vittoria pesantissima per la classifica della squadra di casa che sale ora a quindici punti. Gli Ospedalieri invece ritornano ultimi in classifica con nove punti agganciati dal San Vitale Candia che ha imposto il pareggio alla Filattierese. Nel girone B, l’Atletico Cascina cade mestamentesul campo delle Fornaci (2 – 0), mentre il Migliarino Vecchiano è l’unica squadra della categoria a vincere: il Monteserra esce sconfitto 3 – 1 dal Comunale ‘Faraci’. La classifica è ormai delineate in tre gruppi: il Migliarino Vecchiano è quarto, nel gruppo che punta decisamente ai play-off. L’Atletico Cascina è nell’ultimo gruppo di sei squadre, nel quale tre retrocederanno in Terza Categoria. Migliarino Vecchiano – Monteserra 3 – 1 Migliarino Vecchiano: Bettini, Mori, Giuntoli (Aufiero), Benedettini, Pardi, Paolini, Bozzi (Umalini), Montanelli D., Montanelli F. (Armenante), Montanelli L., Pecori (Coli). A disposizione Cioni, Longobardi, Balestri, Lobue, Lazzarini. All: Andreotti Monteserra: Landi, Giani, Pagni F., Ceccarini, Marianelli, Pellegrini, Tempestini M., Ceccanti, Carmignani, Giordano, Biondi. A disposizione TempestinI A., Chelotti, Volpi, Paoletti, Hajji, Dushku. All. Morgantini Marcartori: 24’ Ceccanti, 71’ Coli, 80’ Aufiero, 84’ Montanelli L. Fornaci – Atletico Cascina 2 – 0 Fornaci: Papi, Taddei, Napolitano, Picchi, CecchinI T., Cecchini G. (Salotti), Pacini, Biagioni (Larhchi), Giannelli, Faraglia, Dinelli. A disposizione Pellegrini, Nomellini, Pierotti, Giuliani, Polpetta, Ferrari. All. Passini Atletico Cascina: Betti Massimiliano, Guidi, Cerrai (Marra), Battaglia, Bertini, Betti Matteo (Giusti), Castagna (Grassi), Telloli, Thairi, Pazzini, Amoroso. A disposizione Pampana. All. Luperini Marcatore: 27’ e 35’ Giannelli