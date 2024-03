Calcio. Seconda: derby Ospedalieri - San Prospero

Pisa 1 marzo 2024 – In Seconda Categoria si gioca l’ottava giornata del girone di ritorno (ore 15 su tutti i campi). Nel girone A la prima pisana è il Pontasserchio con il suo ottavo posto, in casa al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato contro gli ospiti del Monzone, noni ed attardati di tre punti rispetto alla squadra di mister Carboni reduce dal successo esterno per 2 – 4 sul campo del Lido di Camaiore. Il Ponte delle Origini è atteso a Ricortola contro la formazione locale. Sette punti di vantaggio per i massesi ma organici che si equivalgono dopo il riassestamento della rosa operato dai pisani nel mese di dicembre. In coda derby tra Ospedalieri e San Prospero Navacchio al Comunale di Putignano. Per i giallorossi di casa la vittoria è probabilmente l’unico risultato postivo per continuare a sperare: soni già sei i punti svantaggio sul San Vitale Candia penultimo. L’ultima posizione occupata dagli Ospedalieri significa infatti retrocessione immediata in Terza Categoria, e sarebbe da matricola dopo appena una stagione. Da parte sua il San Prospero può dare un segnale decisivo verso la permanenza nella categoria. Nel girone B il Migliarino Vecchiano, quarto in graduatoria deve riscattare la sconfitta interna patita domenica scorsa al Comunale ‘Faraci’ dai garfagnini del Gallicano. Biancorossi ospiti del Monteserra al Comunale di Buti. L’Atletico Cascina quartultimo con ventuno punti dopo la sconfitta sul campo del Pontecosi Lagosi ospita il Fornaci penultimo con diciassette: la vittoria è d’obbligo per cercare di evitare i play-out retrocessione. Si gioca al campo ‘Fiorentini’.