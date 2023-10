Calcio. Seconda: derby Ospedalieri-Ponte Origini

Pisa 29 settembre 2023 – In Seconda Categoria nel girone A, derby pisano tra i neopromossi Ospedalieri di mister Palla ed il Ponte delle Origini. A Putignano (si gioca alle ore 15.30) sarà gara tosta: i giallorossi di casa devono fare punti, gli ospiti vogliono conquistare l’intera posta in palio contro una squadra in difficoltà. Il Pontasserchio ospita al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato gli ospiti massesi del Ricortola (calcio d’inizio ore 15.30). Padroni di casa con entusiasmo dopo il successo in Coppa nella quale nel prossimo turno sfideranno il Massarosa (25 ottobre). Il San Prospero Navacchio, eliminato mercoledì dalla Coppa, gioca sul campo del San Vitale Candia (ore 15.30) che domenica scorsa ha vinto al Campo ‘Arno’ contro il Ponte delle Origini. Nel girone B la matricola Atletico riceve il Borgo a Mozzano al Campo ‘Fiorentini’ (ore 15.30). Il Migliarino Vecchiano di mister Andreotti gioca in trasferta a Montecarlo contro la formazione locale. Migliarino Vecchiano in settimana eliminato dalla Coppa nel derby contro il Pontasserchio.

Fabrizio Impeduglia