Calcio: Seconda: derby Ospedalieri - Pontasserchio

Pisa 20 gennaio 2024 – In Seconda Categoria (fischio di inizio ore 15), nel girone A la prima pisana è il San Prospero Navacchio al nono posto: è in programma la trasferta a Massarosa per riscattare la sconfitta in casa contro la Carrarese Giovani. Non ci sarà in panchina mister Carducci, squalificato. Il Ponte delle Origini decimo, dopo la grande vittoria di domenica scorsa al campo ‘Arno’ contro la forte compagine della Fivizzanese seconda in classifica, cerca conferma e continuità sul campo del San Vitale Candia ultimo con dieci punti insieme agli Ospedalieri. Proprio gli Ospedalieri, battuti 3 – 0 a Ricortola, cercano stimoli e punti nel derby contro il Pontasserchio al Comunale di Putignano. Pontasserchio quintultimo ed ora in caduta libera dopo la sconfitta rocambolesca e contestata in casa contro la Villafranchese. Nel girone B il Migliarino Vecchiano è ospite del Pontecosi Lagosi terzultimo: la squadra di mister Andreotti parte per portare a casa i tre punti in palio che la farebbero accorciare su Montecarlo e Sextum Bientina. L’Atletico Cascina gioca il suo mini-campionato per non retrocedere: una buona occasione per far punti contro il Barga penultimo.