Calcio. Provinciali: ultimi giorni per iscriversi

Pisa 24 agosto 2023 – Ultimi giorni disponibili per iscrivere le squadre nei campionati provinciali delle rispettive Delegazioni, e la Federazione specifica alcune norme. Raro che una società iscriva al campionato una seconda squadra di Terza Categoria o della categoria Juniores, ma comunque la seconda o perfino la terza squadra iscritta della stessa società nello stesso campionato, dovrà intendersi fuori classifica. Inoltre, saranno considerate fuori classifica anche le società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati regionali di categoria superiore. Le iscrizioni chiudono il 31 agosto e prevedono forti incentivi economici per quelle società di nuova affiliazione. Un campionato sempre interessante che la scorsa stagione ha visto promosse Corazzano, Atletico, ed Ospedalieri recentemente ripescato.

Anche nelle categorie Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15. Per la stagione sportiva 2023/24, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa società nello stesso campionato, dovrà intendersi fuori classifica. Si precisa, inoltre, che dovrà intendersi fuori classifica anche un'unica squadra iscritta ai campionati nel caso in cui la stessa società abbia una squadra nel campionato regionale della stessa categoria. Per quanto riguarda le categorie Allievi B Under 16 e Giovanissimi B Under 14 provinciali, la seconda o la terza squadra iscritta della stessa società, dovrà intendersi in classifica ma senza possibilità di acquisire alcun titolo o passaggio a gironi di merito. Inoltre che nel caso in cui due squadre della stessa società fossero inserite nello stesso girone, la seconda squadra (denominata squadra B) dovrà intendersi fuori classifica. Lunedi 28 agosto ultimo giorno per iscrivere le squadre ai rispettivi campionati di categoria. Fabrizio Impeduglia