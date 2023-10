Calcio. Promozione: Urbino vittoria allo scadere

Pisa 30 ottobre 2023 –– Arriva sul filo di lana la vittoria dell’Urbino Taccola in casa contro i fiorentini del Porta Romana. Una gara che ormai sembrava doversi chiudere a reti bianche sullo 0 – 0 è stata decisa da una rete di Castellacci al primo minuto di recupero. Un successo importante per la squadra di mister Roberto Taccola. Tre punti che fanno classifica dopo sette giornate del girone di andata disputate: settimo posto con dieci punti per gli ulivetesi in coabitazione con i maremmani dell’Invicta Sauro. Tre punti di distanza dalla quinta piazza play-off e quattro di vantaggio sulla zona play-out. In testa la grande favorita San Miniato Basso, in coda il Sant’Andrea con quattro punti ed una sola gara vinta sino a questo momento.

Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Lo., Franchi, Castellacci, Anichini, Laniyonu, Salvadori, Pacciani, Bertolini, Rossi, Romeo. A disposizione Batistoni, Desideri, Oshadogan, Benvenuti, Nassi, Taglioli Le., Cioni, Baldini, Ferrera. All. Taccola Porta Romana: Romano, Bizzeti, Becagli, Spinelli, Anzalone, Zeroni, Cerrato, Turini, Lalaj, Rosi, Scudocrociato. A disposizione Rovito, Pinzauti, Ciuffi, Sottili, Fofana, Nencioni, Enea, Diaby, Darboe. All. Zuzzi Arbitro: Muhammad Subhan di Pontedera Marcatore: 91’ Castellacci