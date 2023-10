Calcio. Promozione: Urbino, trasferta amara

Pisa 23 ottobre 2023 –– In Promozione, la trasferta a Roselle per l’Urbino Taccola è stata amara. I padroni di casa del Belvedere piegano 3 – 1 i biancorossi di mister Taccola: che la gara fosse difficile per gli ulivetesi si sapeva e così purtroppo è stato. Il Belvedere si è portato sul doppio vantaggio a metà partia, segnando prima con Tantone e poi raddoppiando poco dopo con Fregoli. Al 74’ Anichini ha ridotto lo svantaggio riaprendo la contesa, ma l’entusiasmo è durato davvero poco con Guazzini che lo ha spento subito, un minuto più tardi portando a tre le reti del Belvedere. Urbino Taccola nono in classifica con sette punti, occorre certamente un cambio di marcia per non scivolare nella zona calda.

Belvedere Calcio: Selmi, Veronesi, Fregoli, Zaccariello, Ciolli, Blanchard, D’Angelo, Faenzi, Tantone, Folegnani, Guazzini. A disposizione Pini, Pecciarini, Del Conte, Marretti, Columbu, Ferri, Harea, Di Dato, Consonni. All. Giallini Urbino Taccola: Bulleri, Cavallini, Desideri, Castellacci, Anichini, Laniyonu, Taglioli Lo., Pacciani, Nassi, Rossi, Romeo. A disposizione Mani, Franchi, Oshadogan, Benvenuti, Salvadori, Taglioli Le., Cioni, Baldini, Bertolini. All. Taccola Arbitro: Bernardini della sezione di Piombino Marcatori: 45’ Tantone, 46’ Fregoli, 74’ Anichini, 75’ Guazzini