Calcio. Promozione: Urbino ferma San Minato

Pisa 12 febbraio 2024 –– In Promozione grande impresa gara dell’Urbino Taccola che ferma la forte capolista San Miniato Basso in trasferta. I ventuno punti in più dei primi della classe non hanno spaventato gli ulivetesi di mister Taccola che sono riusciti ad imbrigliare nel migliore dei modi la squadra di casa. Pareggio a reti bianche dopo una gara tirata e combattuta (0 – 0) e punto preziosissimo per i biancorossi.

Questo il tabellino della sfida. San Miniato Basso: Micheli, Fabbrini, Desii, Gamba, Di Bella, Aliotta, Niccolai, Langella, Morelli, Mancini, Mori. A disposizione Fattori, Marinari, Colibazzi, Bettarini, Bucalossi, Leone, Remedi, Rricku, Vanni. All. Ticciati Urbino Taccola: Bulleri, Romeo, Franchi, Pacciani, Anichini, Oshadogan, Cavallini, Castellacci, Cosi, Desideri, Arrighini. A disposizione Mani, Ferrera, Salvadori, Benvenuti, Antoni, Bertolini, Baldini, Rocchi, Nassi. All. Taccola Arbitro: Leonetti di Firenze