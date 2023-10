Calcio. Promozione: Urbino ferma il San Miniato

Pisa 16 ottobre 2023 – Termina in parità il big-match del campionato di Promozione con l’Urbino Taccola ferma sull’1–1 il San Miniato Basso, la grande favorita di questo campionato. Ora al comando la Sestese con didici punti, seguita dal Saline e proprio dal San Miniato basso che con questo pareggio vede sfumare momentaneamente la vetta della classifica. L’Urbino Taccola sale a sette punti, in settima posizione dopo queste prime cinque giornate di campionato: per i biancorossi si tratta del primo pareggio stagionale dopo due vittorie interne ed altrettante sconfitte esterne. Allo Stadio ‘Taccola’ gli ulivetesi hanno risposto con Anichini ad un quarto d’ora dalla fine all’iniziale vantaggio della squadra di mister Ticciati, messo a segno da Morelli al 65’. Urbino Taccola: Bulleri, Cavallini, Franchi (Salvadori), Castellacci (Desideri), Anichini, Laniyonu, Taglioli Lo., Pacciani (Bertolini), Nassi, Baldini (Rossi), Romeo. A disposizione Batistoni, Oshadogan, Benvenuti, Taglioli Le., Cioni. All. Taccola San Miniato Basso: Micheli, Bettarini, Desii (Mori), Gamba, Marinari (Faraoni), Aliotta, Niccolai, Remedi L., Fabbrini (Morelli), Remedi A., Demi (Langella). A disposizione Fattori, Colibazzi, Leone, Bucalossi, Vanni. All. Ticciati Arbitro: Abdellah Enned di Firenze Marcatori: 65’ Morelli, 76’ Anichini