Calcio. Promozione: Urbino, che beffa!

Pisa 22 gennaio 2024 – In Promozione la seconda giornata del girone di ritorno costringe alla sconfitta l’Urbino Taccola. Allo Stadio Comunale di Uliveto Terme passa il Montelupo con una beffarda rete di Safina a quattro minuti dalla fine dell’incontro quando tutto lasciava pensare ad un risultato a reti bianche. I fiorentini salgono così a ventiquattro punti, solo uno in meno dei biancorossi. La squadra di mister Taccola si trova così al quinto posto in compagnia di Colli Marittimi e Centro Storico Lebowski: una sconfitta amara per come si è materializzata.

Questo il tabellino della gara terminata 0 – 1. Urbino Taccola: Bulleri, Arrighini, Romeo, Desideri, Taglioli Le., Laniyonu, Cavallini, Castellacci, Cosi, Baldini, Bertolini. A disposizione Mirtay, Oshadogan, Salvadori, Benvenuti, Franchi, Rocchi, Antoni, Pacciani, Nassi. All. Taccola Montelupo: Lensi, Cupo, Piochi, Tremolanti, Corsinovi, Alicontri, Cintelli, Safina, Garunja, Gueye, Ulivieri. A disposizione Cappellini, Bianchini, Beconcini, Pagano, Bini, Brogi, Cerrini, Ndaw, Tofani S. All. Lucchesi Arbitro: Scalisi di Carrara Marcatore: 86’ Safina