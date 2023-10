Calcio. Promozione: Urbino, c'è il Porta Romana

Pisa 28 ottobre 2023 –– La settima giornata di andata del campionato di Promozione mette di fronte l’Urbino Taccola ai fiorentini del Porta Romana. Sette punti per gli ulivetesi e cinque per gli ospiti: una gara che mette in palio punti salvezza pesanti per entrambe le compagini. L’Armando Picchi che domenica scorsa ha vinto sul campo dell’Atletico Maremma mette un po’ paura a tutti accorciando a dismisura la classifica di questo girone B. Anche il Sant’Andrea penultimo con quattro punti ha fatto perdere il primo posto al Saline imponendo il pareggio in casa degli etruschi. Chiaro che mister Taccola proverà avincere la partita.

In Prima Categoria testa-coda per la capolista San Giuliano ospite di una Torrelaghese ultima con due punti e mercoledì pesantemente battuta nel recupero interno dal Ponsacco per 0 – 3. Il Calci, dieci punti raggranellati finora, gioca a Forcoli una gara non facile, ma non impossibile per cogliere una vittoria e riscattare la sconfitta interna di domenica scorsa contro l’Atletico Etruria.

Gran derby salvezza allo Stadio ‘Parra’ di San Frediano tra i rossoblù di mister Tocchini e gli ospiti de La Cella guidati da mister Taccori. Due squadre che sono partite molto male ma che hanno assoluta intenzione di rialzarsi quanto prima e fare punti preziosi per la salvezza. Quattrto sconfitte per il San Frediano e ben cinque per La Cella dopo queste prime sei giornate di campionato: La Cella ha vinto solo col Fornacette, mentre il San Frediano ha vinto la gara di esordio in casa contro la Torrelaghese ed ha preso un punto domenica al Comunale di Ponsacco contro i padroni di casa. Il Tirrenia, finora nove punti in sei gare, attende al Comunale di Marina di Pisa una Pecciolese in gran spolvero dopo la vittoria nel derby contro il Forcoli. Gli ospiti nerazzurri hanno un punto in più rispetto ai litoranei dunque sarà una gara equilibrata e combattuta che entrambe le compagini vorranno vincere per mettere punti in classifica.

Atletico Etruria – Selvatelle e Sanromanese – Staffoli sono gare tra squadre piene di entusiasmo e fiducia che stanno attraversando un ottimo periodo di forma, il Fornacette cercherà di non perdere in casa contro il Livorno 9, Montenero – Ponsacco non sarà una gara anonima. Fabrizio Impeduglia