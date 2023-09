Calcio. Promozione: Urbino, buona la prima!

Pisa 18 settembre 2023 – Parte forte l’Urbino Taccola in campionato. Subito tre punti per i biancorossi che allo Stadio ‘Taccola’ di Uliveto Terme piegano di misura gli ospiti del Sant’Andrea. Decide la gara il giovane Salvadori classe 2004 che sigla l’1 – 0 finale al minuto sessantatre. Gli ulivetesi riscattano subito dunque l’eliminazione dalla Coppa con tre punti pesanti in campionato, il modo migliore per iniziare questa stagione. Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Lo., Romeo, Castellacci, Anichini, Laniyonu, Salvadori, Pacciani, Rossi, Baldini, Cavallini. A disposizione Batistoni, Oshadogan, Taglioli Le., Desideri, Franchi, Cioni, Antoni, Benvenuti, Bertolini. All. Taccola Sant’Andrea: Comparini, Pizzuto, Demasi, Amorevoli, Biagiotti, Grotti, Bruni, Guglione, Vento, Francavilla, Lelli. A disposizione Cogno, De Michele, Gatti, Marrucci, Battistini, Veglianti, Gobbi, . All.: Cinelli Arbitro: Giusti di Livorno Marcatore: 63 Salvadori

Fabrizio Impeduglia