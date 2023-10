Calcio. Prima: vince solo il San Giuliano

Pisa 23 ottobre 2023 –– In Prima Categoria festeggia solo la capolista San Giuliano, un pareggio per il San Frediano e ben tre sconfitte per le altre: dal Calci a La Cella fino al Tirrenia. Insomma solo quattro punti sui quindici a disposizione in questa sesta giornata di campionato. San Giuliano con sedici punti su diciotto, seguito da uno Staffoli che non molla affatto con quindici punti. Il Selvatelledi punti ne a tredici, mentre l’Atletico Etruria undici. Calci, Pecciolese e Sanromanese a quota dieci, Tirrenia e Montenero a nove. Poi c’è la zona calda con Livorno 9 a sei, Forcoli a cinque, San Frediano a quattro. Penultimo posto con tre punti per Ponsacco, La Cella e Fornacette che precedono di un punticino una Torrelaghese, comunque viva, a due punti. Il San Giuliano comanda e liquida il Fornacette per 3 – 2: la squadra di mister Roventini ha allungato in vetta, ma allo Stadio Comunale ‘Bui’ il giovanissimo Fornacette, squadra con soli tre punti all’attivo che non ha ancora vinto neanche una gara, ha fatto una buona figura. Doppietta del bomber Di Paola sceso dall’Eccellenza e rete dell’ex Pesci per la squadra sangiulianese, mentre per il Fornacette a tabellino Baldacci e Colombini.

Il Calci perde in casa allo Stadio Comunale di Via Tevere contro la nobile decaduta Atletico Etruria. Gli ospiti si impongono 0 – 2 , salgano al quarto posto e scavalcano i diretti rivali che scivolano al quinto posto con dieci punti in sei gare. Scivola ottavo il Tirrenia (con nove punti) sconfitto sul campo del Selvatelle. Termina 1 – 0 per la squadra locale a segno con Mazroui. Non una dramma per la squadra di mister Vuono, protagonista di un buon inizio di stagione. La Cella del nuovo mister Roberto Taccori coadiuvato da Mirko Gargano è stata sconfitta 2 – 5 al ‘Betti’ dalla Sanromanese, squadra esperta ed organizzata. Iniziale vantaggio di Paolicchi ma poi gli avversari rispondono a valanga: inutile la seconda rete del giovane subentrato Santucci. Padroni di casa che rimangono così a tre punti. Punto per il San Frediano dopo quattro sconfitte consecutive. Nella sempre bella cornice dello Stadio Comunale di Ponsacco i rossoblù pareggiano 2 – 2 e muovono la classifica. Quattro punti per la compagine di mister Enrico Tocchini che domenica affronterà La Cella in una sfida che potrà già dire tanto sulla stagione delle due squadre.

Fabrizio Impeduglia