Calcio. Prima: ultima giornata, ci prova il Migliarino

Pisa 22 aprile 2023 – Ultima giornata di campionato in Prima Categoria (in campo alle ore 16). Allo Stadio ‘Parra’ di San Frediano è derby, l’ultimo stagionale tra squadre pisane: di fronte i padroni di casa di mister Enrico Tocchini ed il Calci di mister Biagio Pagano. Due squadre che hanno disputato una bella stagione conquistando la permanenza nella categoria con largo anticipo. Nella gara di andata, terminata 1 – 1, il San Frediano passò in vantaggio nel finale, ma il Calci trovò il pareggio all’ultimo minuto del recupero. Il Calci è sesto con trentanove punti, mentre il San Frediano nono con trentatre: sarà l’occasione per una sfida divertente tra le due compagini a coronamento di una bella annata. Il San Giuliano ottavo con trentacinque punti chiude la stagione sul terreno del Corsanico, squadra ancora in lotta per la salvezza. Stagione transitoria per i sangiulianesi. Il Tirrenia, undicesimo, è già in vacanza dato che proprio all’ultima giornata osserva il proprio turno di riposo a causa del ritiro anticipato della Virtus Marina di Massa. Trentatre punti per i litoranei del mister e direttore sportivo Nicola Tortiello. Il Migliarino Vecchiano ospita al Comunale il Romagnano secondo. Per la squadra di mister Andreotti è l’ultima occasione per provare a superare nella stagione regolare il Corsanico in modo da giocare lo spareggio play-out tra le mura amiche e, soprattutto, con due risultati a disposizione. Serve solo la vittoria, ma potrebbe non bastare per arrivare in classifica prima del Corsanico al quale basta un pareggio in casa contro il San Giuliano.

Fabrizio Impeduglia