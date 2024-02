Calcio. Prima: San Giuliano in finale di Coppa

Pisa 24 febbraio 2024 –– Nove partite alla fine della stagione regolare in Prima Categoria, ventisette punti determinanti per decidere la stagione, sia in zona play-off che in zona play-out. Chi sta bene, decisamente meglio delle altre, è il San Giuliano che mercoledì in Coppa ha conquistato la finalissima battendo in semifinale l’Albacarraia 1997 con un sonante 4 – 1 grazie alla doppietta di Doveri la scorsa stagione in Eccellenza a Perignano, e le reti di Pesci ex Pisa Sporting Club, e Nastasi. In finale la corazzata di mister Roventini affronterà il Chianti Nord che ai calci di rigore ha superato l’Atletico Piancastagnaio (4 – 3). In campionato il San Giuliano attende solamente la promozione matematica, ormai è tutto apposto c’è solo da decidere le modalità della festa e la marca dello spumante. Allo Stadio ‘Bui’ arriva la Tottelaghese che ha venti punti, meno di un terzo dei sangiulianesi che ne hanno sessantuno. Il Calci settimo in classifica attende il Forcoli allo Stadio Comunale di Via Tevere: dieci i punti di distacco tra le due compagini. Per la squadra di mister Pagano sarebbe fondamentale vincere per credere ancora nei play-off. Il Tirrenia è ospite della Pecciolese: per la squadra di mister Vuono la tranquillità per fare risultato contro una compagine che punta alla promozione attraverso gli spareggi play-off.

In coda scontro diretto salvezza tra La Cella e San Frediano: per entrambe le squadre pisane si tratta di una gara fondamentale. La Cella è penultima con diciassette punti ma con una vittoria sul San Frediano potrebbe fare la voce grossa. I rossoblù ospiti infatti hanno ventuno punti e sono quintultimi ed allora volta vincendo potrebbe lasciarsi tante squadre alle spalle. A ventidue punti infatti galleggiano Fornacette e Montenero di certo poco tranquille. La Cella dovrà fare a meno di Berretta e Marconi per squalifica.