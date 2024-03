Calcio. Prima: San Giuliano è Promozione!

Pisa 4 marzo 2024 – In Prima Categoria primo verdetto ufficiale di questa stagione: il San Giuliano vince il campionato e conquista la promozione in… Promozione. Derby col brivido allo Stadio ‘Parra’ con i padroni di casa del San Frediano in vantaggio alla fine del primo tempo e San Giuliano costretto a rimontare per festeggiare la promozione dei record. Nella ripresa segnano Di Paola e Lorenzini e la gara finisce 1 – 2 per la formazione di mister Lorenzo Roventini che a fine gara può davvero festeggiare un’impresa non tanto tecnica, in quanto si sapeva di una squadra palesemente superiore a tutte le altre, quanto per la matematica giunta già il 3 marzo con sette giornate di anticipo. Ventidue vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta per la squadra del presidente Roberto Nusca, del patron Massimo Donati e dal Ds Andrea Luperini. Una grande stagione dunque che oltretutto potrà essere impreziosita domenica 24 marzo allo Stadio ‘Bozzi’ di Firenze quando il San Giuliano si giocherà anche la conquista della Coppa Toscana di Prima Categoria contro la compagine del Chianti Nord, squadra non irresistibile classifica alla mano. Per i rossoblù del San Frediano una sconfitta che aggrava la classifica alla conquista della salvezza. A sette giornate dalla fine della stagione regolare, con ventuno punti a disposizione, la squadra di mister Guglielmo Urso è terzultima con ventuno punti insieme alla Torrelaghese. Se il Livorno 9 è ormai spacciato, La Cella penultima con venti punti è un grattacapo in più. Vicine comunque il Ponsacco ed il Montenero con ventitre punti, e perché no anche il Fornacette con venticinque. Il Calci di mister Pagano ha battuto proprio il Fornacette per 1 – 2 ed è settimo con trentadue punti in ventitre gare. Al ‘Masoni’ decide la doppietta di Toni. La Cella è stata battuta di misura (1 – 0) a Forcoli ed è tornata acasa a mani vuote nonostante la prestazione contro i padroni di casa che con questa vittoria conquistano la seconda piazza scavalcando il Selvatelle fermato a reti bianche a Montenero. Il Tirrenia pareggia col Ponsacco a reti bianche (0 – 0). Ospiti a quota ventitre in piena lotta salvezza, locali di mister Stefano Vuono al nono posto in classifica con ventinove punti e protagonisti di un’ottima stagione fin qui.