Calcio. Prima: San Giuliano campione d'inverno

Pisa 8 gennaio 2024 – In Prima Categoria il derby tra la capolista San Giuliano e la neo-promossa La Cella non ha avuto storia. Allo Stadio Comunale ‘Bui’ la squadra di mister Roventini ha calato il poker: 4 – 0. Gara difficile per gli ospiti di mister Taccori che sono caduti sotto le reti degli attaccanti Ghelardoni (classe ’99, doppietta per lui), Pesci, classe ’99 e Bellucci, classe 2003. San Giuliano che chiude il girone di andata a quarantatre punti con tutte vittorie ad eccezione di un pareggio. Tredici punti di vantaggio sulla seconda della classe Selvatelle. Al terzo posto l’Atletico Etruria. E proprio l’Atletico Etruria è la squadra con la quale ha pareggiato il Tirrenia al Comunale di Marina di Pisa. Termina 2 – 2 una gara molto combattuta fra le due squadre. Le reti di Pitti ed Orfei non bastano agli ospiti per espugnare il campo dei litoranei, che chiudono il girone di andata al nono posto con venti punti all’attivo: perfetto equilibrio con cinque vittorie, cinque pareggi ed altrettante sconfitte per la squadra di mister Vuono.

Il Calci di mister Pagano cade al ‘Mannucci’ di Pontedera contro la Pecciolese per 3 – 2. Gara in equilibrio ma i nerazzurri si impongono di misura ed agganciano i rivali al quinto posto play-off a ventuno punti, gli stessi dello Staffoli e della grande sorpresa costituita dai livornesi del Montenero. Il San Frediano cade malamente in casa allo Stadio ‘Parra’ nel derby contro il Fornacette Casarosa: rossoblù di casa per due volte in vantaggio, prima con Tammaro e poi con Puliti, ma gli ospiti non solo pareggiano in entrambe le occasioni, ma con grinta e determinazione prima sorpassano e poi allungano imponendosi per 2 – 4 al fischio finale. Per il San Frediano si tratta della terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Forcoli e San Giuliano. Dieci le reti subite dalla squadra di mister Urso.

La Cella è ultima da sola con nove punti, due in meno del Livorno 9 e tre in meno del San Frediano raggiunto dalla Torrelaghese a dodici punti. Il Fornacette Casarosa, guidato da mister Brugnano, prende un po’ di respiro con i suoi tredici punti al termine del girone di andata: di queste cinque squadre solo due si salveranno dato che anche il Ponsacco sembra tirarsi fuori (2 – 0 al Livorno 9 e diciotto punti in graduatoria).