Calcio. Prima: San Giuliano a valanga a Montenero (0 - 6)

Pisa 13 novembre 2023 – In Prima Categoria, nel girone B delle pisane continua inarrestabile la marcia della capolista San Giuliano. La formazione di mister Roventini si impone 0 – 6 a Livorno sul campo della neopromossa Montenero. Vantaggio di Pesci, raddoppio di Di Paola, tris di Doveri, poker di Bortoletti, Quita rete di Pesci che firma la sua personale doppietta, e sesta ed ultima rete di Ghelardoni per lo 0 – 6 finale.

Al Comunale di Marina di Pisa, il derby tra i litoranei del Tirrenia e gli ospiti de La Cella termina 2 – 2. La squadra di mister Vuono, grande ex della partita che la scorsa stagione ha portato La Cella in questo campionato con una bella promozione, non è riuscito a battere i suoi ex ragazzi che si sono fatti valere alla ricerca di pesanti punti salvezza per la loro classifica deficitaria. Merito alla squadra di mister Taccori che ha venduto cara la pelle in questa gara sentita. Pareggio anche per il San Frediano allo Stadio ‘Parra’ contro il Livorno 9. Termina 1 – 1 la gara con il vantaggio locale con il bomber D’Amore ed il pareggio dei livornesi nel finale.

E risultato di parità anche per il Calci che pareggia 2 – 2 a Viareggio contro la Torrelaghese ultima in classifica. Doppio vantaggio calcesano con le reti di Perissinotto al 34’ della prima frazione e con il raddoppio di D’Andrea Pisani al 76’, ma quando la gara sembrava ormai definitivamente archiviata, è uscita fuori la gran reazione locale che tra il minuto 83 ed il minuto 87 ha raggiunto il clamoroso pareggio: sicuramente due punti persi dalla squadra di mister Pagano. Torrelaghese – Calci 2 – 2 Torrelaghese: Navarra, D’Onofrio (Domenici), Gemignani (Carmazzi), Grossi (Fantinato), Zini, Martinelli, Pezzini (Cosci), Chelotti, Marsili, Galli, Cagnoni (Lucarini). A disposizione Aperti. All. Baldini. Calci: Bertini (Guga), Menicagli, Rossi, Perazzoni, Giorgi, Bartoli, Saviozzi (Pistolesi), Bufalini (Beconcini), Perissinotto (Ogordi), Vaglini, Jenjare (D’Andrea Pisani). A disposizione Di Cocco, Ulivieri, Cantoni. All. Pagano Marcatori: 34’ Perissinotto, 76’ D’Andrea Pisani, 83’ rig. Galli, 87’ Marsili.

Il Ponsacco vince il derby contro la Pecciolese per 2 – 1, mentre si registra la clamorosa sconfitta dell’Atletico Etruria sul campo del Fornacette terzultimo che ancora non aveva vinto nemmeno una partita in queste prime otto giornate (1 – 0, punizione di Gulisano). Successo anche per il Forcoli di misura ai danni dello Staffoli (1 – 0, rete di Migliarini). Infine bella vittoria del Selvatelle che si impone in trasferta sul campo della Sanromanese ed aggunta la seconda posizione. Fabrizio Impeduglia