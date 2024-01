Calcio. Prima: San Frediano vince, San Giuliano allunga

Pisa 22 gennaio 2024 – San Giuliano dei record in Prima Categoria in questa seconda giornata del girone di ritorno. La super capolista di mister Roventini ha ragione del fanalino di coda Livorno 9 ultimo in classifica con undici punti in diciassette gare. Al ‘Bruschi’ di Livorno vantaggio locale nella prima frazione ma poi nella ripresa Ghelardoni e Pesci permettono ai sangiulianesi di vincere e salire a quarantanove punti in classifica, più quindici sul Selvatelle secondo sconfitto dal San Frediano.

E proprio il San Frediano con questa vittoria allo Stadio ‘Parra’ conquista tre punti pesantissimi per la propria classifica e firma l’impresa della giornata. Termina 1 – 0 per i rossoblù e la rete è messa a segno dall’attacante Puliti nella ripresa. Prima vittoria dunque della gestione di mister Urso coadiuvato da mister Orlandini. San Frediano adesso quartultimo con tre squadre sotto: il Livorno 9, e la Torrelaghese e La Cella che hanno tredici punti in graduatoria. La Torrelaghese è stata spazzata via a Forcoli per 3 – 0 mentre La Cella ha pareggiato 2 – 2 il derby allo Stadio Comunale di Via Tevere a Calci. Vantaggio locale, poi la squadra di mister Taccori ribalta la partita prima pareggiando e poi andando in vantaggio con uno scatenato Caradonna, ma nel finale quella di mister Pagano riagguanta il definitivo pareggio. Una dura lotta per la salvezza nella quale si trovano a combattere anche Ponsacco (diciotto punti) e Fornacette.

E proprio il Fornacette supera allo Stadio ‘Masoni’ il Tirrenia. Niente da fare per i litoranei di mister Vuono, superati 2 – 0 dalla squadra locale nonostante una buona prima frazione chiusa a reti inviolate. Nella ripresa la squadra di casa di mister Brugnano entra più determinata e convinta degli ospiti e fa sua la gara ed i tre punti in palio fondamentali per scalare una classifica che sembrava compromessa.

Una classifica che, a parte il San Giuliano che viaggia verso la promozione senza problemi, è ancora tutta da scrivere con Atletico Etruria e Forcoli a soli quattro punti dal Selvatelle secondo, con la Sanromanese quinta e la Pecciolese sesta, e con il Calci che no sa se guardare ai play-off o ai play-out dopo queste diciassette giornate di campionato più che mai combattute in uno dei gironi più difficili e competitivi della Toscana.