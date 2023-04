Calcio. Prima: pari a Calci

Pisa 17 aprile 2023 – Due vittorie, due sconfitte ed un pareggio per le pisane nel penultimo atto di Prima Categoria, girone A. Il Calci non va oltre il pareggio per 2 – 2 in casa contro il già retrocesso Lammari. In vantaggio per 2 – 0 grazie alle reti di Vaglini e Toni, si fa rimontare dagli ospiti. La squadra di mister Pagano, protagonista di un bel campionato, è sesta con trentanove punti. Calci – Lammari 2 – 2 Calci: Simoncini, Cirillo, Fantacci (Ulivieri), Giorgi, Pellegrini (Cara), Ricci, Perazzoni, Pitti, Toni, Vaglini (D’Andrea Pisani), Campus (Marchetti). A disposizione Bici, Colombani, Rossi. All. Pagano Lammari: Martinelli, Serafini, Gianneschi (Manga), Battistoni M. (Jatta), Rolla, Romiti (Stringari), Antonelli (Lencioni), Fazzini, Fejzaj, Battistoni S., Vannucchi. All. Andreoni Marcatori: 25’ Vaglini, 31’ Toni, 43’ Battistoni, 90’ Rolla Cade ancora il Migliarino Vecchiano: la sconfitta di Fornacette allontana ancora di più il Corsanico che ha pareggiato ed adesso ha due punti di vantaggio ad una giornata dalla fine. Il play-out si giocherà sempre più verosimilmente a Corsanico. Fornacette Casarosa – Migliarino Vecchiano 3 – 0 Fornacette Casarosa: Pinelli, Lorenzini (Mangani), Borriello, Berti, Borselli, Saviozzi, Gulisano, Pesci (Rossi), Coppola (Benedetti), Maurelli, Riccetti (Bertini). A disposizione Filippelli, Susini, Tosi, Bozzi, Bottoni. All. Malasoma. Migliarino Vecchiano: Bettini, Bandini, Morgè (Umalini), Lobue (Moretti), Mori, Paolini, Merone (Le Rose), Pardi, Harch (Montanelli), Coli (Longobardi), Giuntoli. A disposizione Fantozzi, Longobardi, Benedettini, Armenante. All. Andreotti Marcatori: 38’ Saviozzi, 63’ Berti, 69’ Pesci Il San Frediano cade a Forte dei Marmi, in dieci per quasi tutta la gara a causa dell’espulsione di Tammaro. Forte dei Marmi – San Frediano Calcio 4 – 2 Forte dei Marmi: Nocchi, Nardini, Tonacci (30’st Cardillo), Bresciani (28’st Alberti), Sodini F., Menapace, Capecchi (1’st Fani), Panaino (38’st Mosti), Maggi, Barbetti, Tartarini (14’st Lossi). A disposizione Bedei, Tedeschi, Pieraccioli. All.: Cagnoni San Frediano: Nannipieri, Scafuri, Tammaro, Mancini (Falchi), Gemignani, Santerini, Anzalone (Ferrante), Spinelli,(Girolami), D’Amore (Vannozzi), Puliti, Marinai (Scardigli). A disposizione Cateni, Guainai, Fiori. All. Tocchini Marcatori: 3’ D’Amore, 14’ e 32’ Maggi, 58’ rig. Barbetti, 78’ rig. Puliti, 81’ Lossi Note: Al 59’ Nannipieri para un rigore a Lossi