Calcio. Prima: Paduano che tripletta!

Pisa 17 aprile 2023 – Le due vittorie pisane in Prima Categoria sono quelle interne del San Giuliano e del Tirrenia. Entrambe le squadre salutano il proprio pubblico con una vittoria, visto che i ragazzi di mister Roventini chiuderanno la stagione in trasferta, mentre quelli di mister Tortiello riposeranno nell’ultimo turno della stagione in virtù del titiro anticipato della virtus Marina di Massa.

Il San Giuliano vince allo Stadio ‘Bui’ contro la Torrelaghese. A segno il tridente sangiulianese con un gol a testa: apre Aufiero, raddoppia Ghelardoni e cala il tris Baroni ad inizio ripresa. La rete della bandiera Torrelaghese arriva poco dopo grazie a Tancredi. San Giuliano ottavo con trentacinque punti al termine di una stagione che si prospettava migliore e nella quale c’è stato anche l’avvicendamento in panchina. San Giuliano – Torrelaghese 3 – 1 San Giuliano: Malasoma, Gremigni, Benvenuti, Nastasi, Ferretti (Grassesschi) Naldini, Ada Esono (Nacci), Micheletti, Baroni (Gradi), Aufiero, Ghelardoni. A disposizione Bertini, Di Cocco, Genovesi, Nikiema, Principe, Mattioli. All. Roventini Torrelaghese: Tosoni, D’Onofrio, Bertolucci, Bonuccelli, Poletti, Tancredi, Pezzini (Comelli), Grossi (Della Gatta), Marsili (Dati), Pacini (Checchi), Passaglia (Capo). A disposizione Aperti, Pardini, Carmazzi, Longobardi. All. Baldini Marcatori: 9’ Aufiero, 34’ Ghelardoni, 53’ Baroni, 57’ Tancredi Fantastica tripletta di Paduano, classe 2002, che consegna al Tirrenia la vittoria sul Serricciolo. L’attaccante, classe 2002, segna tre reti nella prima frazione archiviando di fatto il match. Tirrenia che chiude il suo campionato con trentatre punti, dato che domenica prossima riposerà. Stagione con alti e bassi (cambio della guida tecnica) nella quale la società ha conservato la permanenza nella categoria. Tirrenia – Serricciolo 3 – 2 Tirrenia: Fadda, Salvadori (Cozzi), Termine (Luperini), Betti, Pieroni (Manj), Prato, Morgana (Ffroku), Giambruni, Paduano (Colombini), Anichini, Arrighi. A disposizione Giacobbe. All. Tortiello. Serricciolo: Landi (Bacchi), Pennucci, Casciari, Tazzini, Francini, Mameli, Scarpa, Pennucci (Gilli), Conedera (Tavoni), Lisi, Di Negro (Vegnuti). All. Bertacchini Marcatori: 12’, 26’ e 44’ Paduano, 63’ Scarpa, 85’ Di Negro

Fabrizio Impeduglia