Calcio. Prima: Migliarino ultimo atto!

Pisa 29 aprile 2023 – In Prima Categoria gara della vita per il Migliarino Vecchiano. La squadra di mister Andreotti gioca a Bargecchia sul campo del Corsanico, calcio d’inizio alle ore 16. Ritirata la Virtus Marina di Massa e retrocesso direttamente il Lammari in virtù della regola della forbice di punti, sarà questa gara secca a decidere la terza squadra che scenderà in Seconda Categoria. Da matricola, la formazione biancorossa tornerebbe in Seconda dopo una sola stagione e l’amarezza sarebbe tanta. Si gioca in trasferta sul campo del Corsanico perché i locali si sono piazzati meglio nella stagione regolare. Un girone duro vinto dal Viareggio e che vedrà la finale per la seconda promozione tra il Romagnano e la Folgor Marlia. Bene le altre pisane: campionato importante per il Calci, ricco di soddisfazioni per il San Frediano, tranquillo per il San Giuliano ed il Tirrenia, con tutte che hanno meritatamente conquistato la permanenza nella categoria. In Seconda Categoria nessuna pisana in campo. La Cella campione nel girone A raggiunge in Prima il Calci, il San Frediano, il San Giuliano, il Tirrenia e si spera il Migliarino Vecchiano. Il Pappiana e la Nuova Popolare Cep sono retrocesse direttamente in Terza Categoria senza nemmeno poter provare a salvarsi nei play-out. Salvezza tranquilla per Pontasserchio, Ponte delle Origini e San Prospero Navacchio. In Terza Categoria, con il Corazzano campione e già promosso in Seconda, è lotta serrata per la seconda promozione e dunque per il piazzamento play-off. Ospedalieri secondi, con due punti di vantaggio sulla terza Via di Corte, e tre sulla quarta La Fornace. L’Oltrera quinta è stata sconfitta nell’anticipo in casa dal Legoli (1 – 2) rinvigorendo così le speranze di Atletico e Montefoscoli di scavalcarla nell’ultima posizione valida per accedere agli spareggi.

Fabrizio Impeduglia