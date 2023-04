Calcio. Prima: Migliarino provaci!

Pisa 15 aprile 2023 – In Prima Categoria si gioca la penultima giornata di campionato (calcio di inizio ore 16 su tutti campi).

Il Calci, la prima pisana in classifica con il suo sesto posto con trentotto punti, riceve allo Stadio Comunale di Via Tevere il Lammari penultimo e già matematicamente retrocesso in Seconda Categoria. Sono ben ventotto i punti che separano i calcesani dai lucchesi: mister Pagano ed i suoi ragazzi vogliono congedarsi con una vittoria in questa ultima gara casalinga della stagione. Il San Frediano, ottavo in classifica con trentatre punti, dopo una stagione da neopromossa affrontata con determinazione e qualità, gioca la sua ultima gara esterna della stagione sul campo del Forte dei marmi quinto (quarantuno punti). Per i padroni di casa c’è ancora la possibilità di agguantare i play-off promozione contro un San Frediano già ampiamente salvo. Il San Giuliano che per Pasquetta si aggiudicato il derby vincendo 0 – 2 a Migliarino, gioca la sua ultima gara della stagione allo Stadio ‘Bui’: di fronte la Torrelaghese, reduce dalla sconfitta interna contro il San Frediano nel nuovo Stadio ‘Ferracci’. Il Tirrenia, dopo il bel pareggio ottenuto a Lucca contro l’Atletico, gioca in casa per l’ultima volta in questa stagione: di fronte gli ospiti del Serricciolo, quartultimi in classifica ma già matematicamente salvi.

Chi salvo non lo è affatto è invece il Migliarino Vecchiano terzultimo già condannato al play-out contro il Corsanico. Queste ultime due gare dovranno dare la speranza ai biancorossi di superare il Corsanico per sfidarlo tra le mura amiche ed avere oltretutto in questa maniera la possibilità di godere di due risultati su tre per mantenere la categoria nella prossima stagione. La trasferta allo Stadio ‘Masoni’ di Fornacette non è certamente delle migliori, dato che i padroni di casa rincorrono ancora il sogno play-off. Il fornacette deve vincere per tenere lontano l’Atletico Forte dei Marmi ed avvicinare la Folgor Marlia che, tralaltro, riposa. Il Migliarino Vecchiano a questo punto non ha niente da perdere e dunque proverà a vincere in tutte le maniere considerato che il Corsanico sarà ospite del Romagnano secondo, costretto a vincere per non cosegnare la matematica vittoria del campionato con un turno di anticipo ai rivali di una stagione intera del Viareggio. Fabrizio impeduglia