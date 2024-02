Calcio. Prima: La Cella risale, Tirrenia si riscatta

Pisa 12 febbraio 2024 - In Prima Categoria, la super capolista San Giuliano non si ferma. Allo Stadio Comunale ‘Bui’ cadono 2 – 0 anche gli ospiti del Forcoli, squadra attrezzata. Le reti di Ghelardoni e Carani danno altri tre punti alla corazzata di mister Roventini, troppo forte per tutte le avversarie di questa categoria ed ormai solo in attesa della matematica promozione. Sono cinquantotto i punti per i sangiulianesi che hanno vinto diciannove delle venti partite finora disputate e rimangono imbattuti. Il Calci di mister Pagano, cade in casa contro la Sanromanese allo Stadio Comunale di Via Tevere. Termina 2 – 3 una gara a dir poco rocambolesca. Calci in vantaggio con il solito Vaglini alla fine del primo tempo. Gli ospiti nella ripresa ribaltano nel giro di tre minuti: prima Rossi su rigore (57’) e poi Borgioli (60’). Toni pareggia la sfida al 67’, ma la Sanromanese vince con un gol di Sidy al 79’. Calcesani scavalcati in classifica proprio dalla Sanromanese, ed ora al settimo posto con ventotto punti. Colpo grosso del Tirrenia che riscatta subito la sconfitta di San Frediano andando a vincere in trasferta sul difficile campo del Montenero. La squadra di mister Vuono si impone 1 – 2 e porta a casa tre punti pesantissimi per la salvezza. Ottavo posto con ventisei punti per i litoranei ( sette vittorie, e cinque pareggi). Il San Frediano perde sul neutro di Altopascio contro la Pecciolese. Rossoblù in vantaggio per primi, ma i nerazzurri ribaltano nella ripresa nel giro di sei minuti: prima pareggiano con Ciardelli (60’) e poi siglano il gol della vittoria da tre punti con Malih (66’). San Frediano al dodicesimo posto con venti punti. La Cella riapre il suo campionato. Era una gara da vincere ad ogni costo, ed è stata vinta al Comunale ‘Betti’ con grinta, agonismo e determinazione, quelle stesse caratteristiche che la scorsa stagione hanno portato alla promozione in questa categoria. Niente da fare per il giovane Fornacette contro la squadra di mister Taccori che si è imposta 2 – 0 sfruttando due calci di rigore trasformati entrambi da Paolicchi. La Cella con diciassette punti insieme alla Torrelaghese, ad un solo punto dal Ponsacco ed a tre dal San Frediano. Il Montenero a ventidue punti rappresenta la salvezza diretta.

Fabrizio Impeduglia