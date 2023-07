Calcio. Prima: La Cella e Tirrenia prime mosse

Pisa 01 luglio 2023 – Società pisane impegnate ad allestire le rose in vista della nuova stagione 2023/24. In Prima Categoria La Cella neopromossa ed il Tirrenia hanno cambiato guida tecnica nelle rispettive panchine. In casa della matricola è arrivata l’interruzione consensuale del rapporto con mister Stefano Vuono che è passato ai litoranei mantenendo quindi la categoria conquistata sul campo. Il nuovo tecnico nerazzurro sarà invece Davide Frau: l’ex allenatore del Tirrenia e del San Giuliano, sempre in Prima Categoria, ha raggiunto l’accordo. Insomma corsi e ricorsi fra le due società. A mister Stefano Vuono lascia il posto proprio chi lo ha scelto, cioè il direttore sportivo Nicola Tortiello. Una campagna difficile per i litoranei che stanno cercando di ottimizzare la rosa dopo una mezza rivoluzione. Confermata invece praticamente tutta la rosa de La Cella. Al Forcoli, dopo l’ottima stagione disputata, il direttore sportivo Maurizio Marchetti ha annunciato gli arrivi di giocatori importanti. Samuele Onnis, centrocampista classe 2000 proveniente dal Pomarance, Mattia Perna, classe ’94 dal Maliseti Seano, e Lorenzo Cammilli attaccante classe ’97 protagonista di ventidue reti a Casciana Terme in Seconda.

Fabrizio Impeduglia