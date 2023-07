Calcio. Prima: La Cella conferma in blocco

Pisa 01 luglio 2023 – In Prima Categoria conferma praticamente in blocco per la rosa de La Cella neopromossa dopo la vittoria del campionato. In accordo col nuovo mister Davide Frau la società ed il direttore sportivo Luca Chiavistelli hanno deciso di ripartire da gran parte dei ragazzi che hanno ottenuto la promozione. Faranno parte infatti della rosa 2023/2024 i portieri Giorgio Marconi (classe ’90) e Francesco Cecchetti (’90), i difensori centrali Mattia Bellagamba (‘90), Riccardo Lazzeri (89’), Pietro Marconi (96’), Nicola Berretta (’94), e Alessio Berretta (’90). Poi gli esterni difensivi Giulio Mori (’90), Fation Fejzaj (’91), e Matteo Pavolettoni (’98). Dunque ben dieci elementi per la retroguardia. Sette i confermati in mezzo al campo: vestiranno ancora la maglia il mediano di esperienza Lorenzo Colombani (’94), gli interni di centrocampo Marco Rindi (’88) veterano di mille battaglie ed altrettanti cartellini, e Nicola Lucchesi (’93), e poi Valerio Sinaj (’98), Luca Foschi (’97), ed i giovani Mustapha Cham (‘00) e Fabrizio Caria (’02). Ed altri sette saranno confermati nel reparto avanzato. Importante il rientro in gruppo del fantasista Giulio Sodini, elemento di spicco classe ’97, dopo un periodo fuori sede dovuto ad impegni lavorativi. Dunque insieme a lui gli attaccanti centrali Michele Palamara, classe ’90, ex Pisa Sc, e poi Gabriele Giannini classe ’95, ed Alberto Lottini classe ’97. Sugli esterni Leonardo Paolicchi, classe ’91, Matteo Caradonna, classe 2001 e Simone Cantini, classe ’95, tutti elementi in grado di fornire un contributo importante non solo in termini di rendimento ma anche in fase realizzativa. La società ha già individuato i possibili rinforzi per completare la squadra con qualche innesto mirato che le permetta di avere una rosa completa in ogni reparto pronta a disputare il prossimo campionato di Prima categoria. Tra questi il classe 1998 Renzo Ruberti, un attaccante che può giocare su tutto il fronte offensivo e che ha deciso di rimettersi in gioco dopo qualche anno di inattività tra i dilettanti causa impegni lavorativi. Dopo aver fatto parte del settore giovanile del Pisa ha vestito le maglie di Pontedera (Juniores nazionali), Tuttocuoio, Urbino Taccola e Cascina. Potrà essere l’uomo in più per mister Frau.

Fabrizio Impeduglia