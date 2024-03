Calcio. Prima: La Cella che vittoria nel derby!

Pisa 11 marzo 2024 – In Prima Categoria, non si ferma il San Giuliano campione, matematicamente già promosso in Promozione. Gli ospiti del Montenero passano per primi in vantaggio allo Stadio Comunale ‘Bui’ ma poi la squadra di mister Roventini reagisce e segna a valanga. Termina 5 – 1 col pareggio di Ghelardoni, il vantaggio di Lorenzini, il tris di Veli, il poker di Pesci e la cinquina di Di Paola: il San Giuliano non fa sconti a nessuno e rispetta il regolare svolgimento del campionato. Il Calci settimo è costretto al rinvio contro la Torrelaghese terzultima per impraticabilità di campo. Queste le formazioni che sarebbero dovute scendere in campo. Calci 2016: Bertoni, Menicagli, D’Andrea Pisani, Bartoli, Di Cocco, Colombani, Bufalini, Perazzoni, Toni, Vaglini, Perissinotto. A disposizione Posterli, Gori, Ulivieri, Cantoni, Beconcini, Baesso, Pistolesi, Ogordi, Vassallo. All. Pagano Torrelaghese: Aperti, Chelotti, Pezzini, Bonuccelli, Salini C., Poletti, Domenici, Grossi, Baroni, Comelli, Marsili. A disposizione Navarra, D’Onofrio, Gemignani, Carmazzi, Petrucci, Cagnoni, Zini, Lucarini. All. Giannini Il Tirrenia passa in vantaggio al ‘Betti’ contro La Cella ma poi la squadra di mister Taccori ribalta completamente la sfida imponendosi per 3 – 1. Derby importantissimo per i padroni di casa che conquistano tre punti pesantissimi per la lotta salvezza: ora ventitre punti per La Cella, restano ventinove per il Tirrenia dell’ex mister Stefano Vuono battuto dai suoi ex ragazzi. La squadra pisana agguanta i livornesi del Montenero che fino a qualche settimana fa parevano irraggiungibili, e si lascia alle spalle ben tre formazioni: San Frediano, Torrelaghese, e Livorno 9. Tutto questo a sei giornate dalla fine del campionato. Il San Frediano, vista la vittoria de La Cella, scivola al penultimo posto insieme alla Torrelaghese che non ha però giocato, dopo essere stato battuto 2 – 0 al ‘Bruschi’ di Livorno contro la formazione locale del Livorno 9, ultima in classifica. Per la squadra di mister Urso una sconfitta molto brutta che complica la corsa salvezza per cercare di evitare i play-out retrocessione. Questo anche perché il Fornacette è andato a vincere sul campo dell’Atletico Etruria, ed il Ponsacco in casa della Pecciolese. Due risultati assolutamente inattesi che fanno male ai rossoblù. Domenica al ‘Parra’ sarà derby col Calci.