Calcio. Prima: il Tirrenia è salvo

Pisa 13 maggio 2024 – Il Tirrenia vince il play-out e mantiene la categoria. San Frediano e La Cella sono battute e retrocedono in Seconda Categoria, rossoblù dopo due stagioni, La Cella da neopromossa. Questi i verdetti dell’ultima domenica, verdetti che sono definitivi. Col San Giuliano promosso in Promozione e con San Frediano e La Cella retrocesse in Seconda, restano solo due le nostre rappresentanti pisane in Prima Categoria: il Calci arrivato a metà classifica ed il Tirrenia. La gara tra il Tirrenia quintultimo ed in San Frediano penultimo al termine della stagione regolare ha visto una grande cornice di pubblico al Comunale di Marina di Pisa, quasi quattrocento le persone presenti. Tirrenia in vantaggio per primo nella prima frazione, ma San Frediano che reagisce e pareggia nella ripresa. Con l’1 – 1 si va ai supplementari dove i litoranei prendono il sopravvento imponendosi per 3 – 1. Delusione in casa rossoblù con gli sforzi del presidente Guainai che non ha fatto mancare niente ma non è stato ripagato sul campo da una squadra che aveva molto ben figurato nella scorsa stagione con mister Tocchini. Tirrenia in campo con Farnesi, Lazzerini, Sanfratello, De Marchi, Stoppini, Repetto, Melani, Cappelli, Arrighi, Mani ed Ada Esono. A disposizione di mister Tortiello il portiere Fadda, Bani, Cara, Galati, Genovesi, Prato, Riglioni e Scuglia. San Frediano di mister Urso con Cateni, Masini, Tammaro, Caprai, Santerini, Gemignani, Maurelli, Garofalo, D’Amore, Puliti, Lenzi. A disposizione Nannipieri, Scafuri, Guainai, Bucci, Galletti, Amedei, Spinelli, Codella, Ferrante. La gara tra il Montenero quartultimo e La Cella terzultima al termine della stagione regolare ha visto la vittoria dei livornesi per 3 – 1. Una gara condizionata dall’espulsione del centrocampista pisano Rindi e sbloccata dal centravanti livornese Luca Fermi. Montenero che si porta sul 3 – 0 con i pisani che segnano solo nel finale con Paolicchi. Delusione per una retrocessione dopo una stagione che ha visto una squadra a ‘costo zero’ giocarsela contro tutte le avversarie. Purtroppo l’epilogo sarebbe potuto essere diverso. La Cella di mister Taccori in campo con Marconi, Lucchesi, Bellagamba, Berretta, Fejzaj, Rindi, Ghelardoni, Caradonna, Paolicchi, Palamara, Giannini. A disposizione Cecchetti, Colombani, Lazzeri, Lottini, Marconi, Mori, Piscopiello, Santucci, Ticciati.