Calcio: Prima: il San Frediano è pronto

Pisa 6 agosto 2023 – Il San Frediano è pronto ad affrontare un’altra stagione calcistica importante di Prima Categoria. La prima società di Cascina ha allestito una buona squadra in grado di ben figurare anche in questa stagione 2023/24. Le ambizioni non mancano. La società del presidente Marco Orsini e di Andrea Guainai si è presentata ufficialmente presso lo Stadio ‘Parra’. Confermatissimo lo staff tecnico con mister Enrico Tocchini al comando, insieme al suo fedele vice Paolo Tenti. Collaboratori Alessandro Nutini e Simone Orlandini, ai quali è stata affidata la squadra Juniores, preparatore dei portiere Davide Olobardi.

Questa la rosa della squadra rossoblù. In porta confermati Nico Cateni e Christian Nannipieri coppia collaudata. In difesa confermati Tommaso Gemignani, Marco Falchi, Leonardo Scafuri, Nicolò Guainai, Alessandro Santerini e Dario Tammaro. Nuovi arrivi il giovane Andrea Caprai (2004) tornato a San Frediano dopo qualche stagione, Matteo Politano (2001), ed Andrea Masini (2003): tutti e tre in cerca di nuovi stimoli ed alla ricerca di un posto da titolari. Stessi stimoli che proverà a ritrovare anche Alessio Cardini, classe ’99, che se riuscirà a trovare equilibrio potrà rappresentare il valore aggiunto di questa squadra, non solo in difesa ma anche a centrocampo e nel reparto avanzato. A centrocampo il confermato capitano Simone Spinelli avrà il compito di gestire il gruppo sul campo e nello spogliatoio dando una mano a mister Tocchini. Insieme a lui dovrebbe collaborare Marco Ferrante confermato insieme al talento di Lorenzo Marinai. Nuovo arrivo Daniele Garofalo, mentre dalla Juniores sale il capitano Andrea Bilancieri. In rosa confermati i jolly Dambel Buba ed il giovane Dario Codella. Folto e molto competitivo il reparto offensivo. Alla coppia regina della scorsa stagione costituita da Simone D’Amore e Tommaso Puliti, si sono aggiunti attaccanti esperti e di spessore a partire da Alberto Toni ex Calci fino ad Alessandro Matteoni ex Urbino Taccola. A completare il reparto i confermati Leonardo Vannozzi e Tommaso Grassi ed il nuovo arrivato Matteo Maurelli.

Una squadra completa in tutti i raparti con giocatori di spessore in grado di garantire un rendimento costante. Lo Stadio ‘Parra’ come sempre garantirà i punti necessari mettendo in difficoltà fisica ed organizzativa le squadre avversarie. Per il paese di San Frediano e la città di Cascina un orgoglio a livello regionale grazie agli sforzi della società, poco o nulla assecondati da chi potrebbe farlo.

Fabrizio Impeduglia