Calcio. Prima: grandi firme a San Giuliano

Pisa 5 luglio 2023 - In Prima Categoria rinforzi in vista per le pisane. Il San Giuliano punta decisamente alla promozione in Promozione. Confermato mister Lorenzo Roventini. Anche se ancora niente è stato ufficializzato, si parla di grandi calciatori in casa nerazzurra pronti a calcare il manto dello Stadio ‘Bui’ in questa stagione 2023/24. Dal difensore Carani ai centrocampisti Bortoletti e Doveri, fino all’attaccante Di Paola. Quattro nomi di calciatori che nell’ultimo decennio hanno rappresentato il meglio nei rispettivi ruoli. Un lusso per la categoria, come il Viareggio della scorsa stagione che, non a caso, ha vinto il campionato meritatamente.

Attivo anche il San Frediano. La società rossoblù, dopo la brillante stagione passata con la conquista di una tranquilla salvezza, si sta muovendo in maniera oculata. Alla corte del confermato mister Enrico Tocchini sono arrivati gli attaccanti Toni dal Calci e Matteoni dal Litorale Pisano. In difesa arriva in rossoblù Politano.