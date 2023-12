Calcio. Prima: derby del Lungomonte al San Giuliano

Pisa 18 dicembre 2023 – In Prima Categoria la capolista San Giuliano supera il Calci nel ‘derby del lungomonte pisano’: gara non facile per la formazione di mister Roventini che contro quella di mister Pagano fatica ma alla fine trova il gol della vittoria, l’ennesima di questa stagione nella quale non ha mai perso (0 – 1). Il San Frediano con la nuova guida tecnica di mister Guglielmo Urso subentrato ad Enrico Tocchini esce con le ossa rotte dalla trasferta sul campo del Forcoli. I locali si impongono per 3 – 0. La Cella cade in casa al ‘Betti’ di misura contro il Selvatelle. La squadra seconda della classe alle spalle del San Giuliano si impone 1 – 2. La Cella penultima con nove punti, uno di vantaggio sulla Torrelaghese che pareggia sul campo del Fornacette per 1 – 1. Mister Luca Brugnano che ha preso il posto di mister Massimiliano Muraglia la raddrizza nel finale dopo il vantaggio ospite. Il Tirrenia ospite della Sanromanese torna a casa sconfitto 3 – 2 dai padroni di casa. Decimo posto per i litoranei con sedici punti in tredici partite sinora disputate.

Il tabellino della gara tra Fornacette e Torrelaghese. Fornacette: Guidetti, Contini, Giardini, Tirella, Palma, Bellini, Amoroso (Anichini), Rossi (Luperini), Cardini, Agostini (Gulisano), Colombini (Campus). A disposizione Orsini, Baldacci, Benedetti, Raffa, Tosi. All. Brugnano Torrelaghese: Navarra, Chelotti, Gemignani, Bonuccelli, Carmazzi, Domenici (D’Onofrio), Pezzini, Grossi, Lucarini, Galli, Tartarini (Cagnoni). A disposizione Aperti, Petrucci, Marsili, Cosci, Baroni. All. Giannini Marcatori: 37’ Lucarini, 78’ Giardini