Calcio. Prima: derby Calci - La Cella

Pisa 20 gennaio 2024 – In Promozione si disputa la seconda giornata del girone di ritorno (domenica, ore 15). L’Urbino Taccola quarto in classifica con venticinque punti insieme al Saline ospita allo Stadio Comunale ‘Taccola’ il Montelupo. I fiorentini hanno ventuno punti e sono reduci dal pareggio interno a reti bianche contro il San Miniato. La squadra di mister Taccola proverà a vincere per staccare il gruppo delle squadre che le stanno a ridosso. Non ci sarà il difensore Anichini squalificato per una giornata. In Prima Categoria (in campo alle ore 15) la seconda giornata del girone di ritorno ha in programma il testa-coda tra il San Giuliano super capolista ed i padroni di casa del Livorno 9 ultimi in classifica con undici punti in sedici gare. Chiaro che la squadra di mister Roventini vorrà tornare a casa con i tre punti. Sono addirittura trentacinque i punti che separano le due squadre in classifica.

Il Calci di mister Pagano (squalificato fino al 19 febbraio), battuto di misura a Selvatelle domenica scorsa, ha l’occasione del pronto riscatto nel derby in casa allo Stadio Comunale di Via Tevere contro La Cella. Ospiti di mister Taccori che hanno entusiasmo dopo la vittoria di domenica scorsa in casa contro il Livorno 9 che ha permesso loro di abbandonare l’ultimo posto in classifica. Gara equilibrata dunque dove le motivazioni faranno la differenza, prescindere della distanza di nove punti tra le due compagini. Non saranno della gara i calcesani D’Andrea Pisani e Vaglini, e Berretta de La Cella fermati dal giudice sportivo.

Il San Frediano attende allo Stadio ‘Parra’ il Selvatelle secondo. Situazione di classifica critica per i rossoblù di casa chiamati a non perdere questa sfida interna. Il Tirrenia sconfitto 1 – 4 in casa dal Forcoli è atteso dalla difficile trasferta sul campo di un Fornacette rilanciato in classifica dagli ultimi successi sui campi di San Frediano e Montenero.