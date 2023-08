Calcio. Oltrera unica pisana Elite

Pisa 14 agosto 2023 – Escluso da tutte le categorie regionali lo Zambra e retrocesso il Forcoli, sarà l’Oltrera neo-promossa l’unica società pisana a rappresentare la provincia nel campionato regionale Allievi Elite. Un campionato difficilissimo con società blasonate e di grande spesso tecnico ed organizzativo. Dall’Affrico al Tau Altopascio, dal Seravezza al Forte dei Marmi, dalla Sestese al Capezzano Pianore, dalla Cattolica San Michele Virtus alla Lastrigiana e poi Floria, Atletico Lucca, Folgor Calenzano, Scandicci, Sporting Arno, Sporting Cecina, con il solo Armando Picchi sulla carta inferiore alle altre per problemi organizzativi dovuti al cambio societario.

Nel girone B regionale inserite Calci, Bellaria Cappuccini, Pisa Ovest e Casarosa Fornacette che hanno conquistato la salvezza nella passata stagione. Un girone da diciotto squadre con ben sei compagini livornesi, tre le grossetane. Nel girone C invece il San Giuliano, unica pisana in un girone eterogeneo di diciotto squadre, con tante province rappresentate. Sia negli Allievi B di Merito (classe 2008 in questa stagione 2023/24) che nei Giovanissimi regionali Elite (classe 2009) non ci sarà nessuna società pisana, vista la retrocessione dai primi e l’esclusione dai secondi dello Zambra, l’unica che ne aveva titolo in quest’ultima categoria.

Le pisane Giovanissimi sono state tutte inserite nel girone B. Così ci saranno Calci, San Giuliano, la neo-promossa Romaiano, Oltrera e Casarosa Fornacette. Un girone da quattordici squadre con Academy Livorno, Audace Isola d’Elba, Follonica Gavorrano, Grosseto, Invicta Sauro, Limite e Capraia, Portuale Livorno, Pro Livorno Sorgenti, e Roselle.

Fabrizio Impeduglia