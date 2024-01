Calcio. Giovanile: Urbino sempre in testa

Pisa 23 gennaio 2024 –– Nei campionati provinciali in molti gironi è iniziato il girone di ritorno. Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, il Ponte delle Origini espugna 0 – 3 Castelfranco e si ritrova al quarto posto a meno cinque dalla capolista Castelnuovo Garfagnana. Quinto il Forcoli che liquida 3 – 0 la pratica Barga. con una doppietta di Nerini e sale al quarto posto a cinque punti dalla capolista Castelnuovo Garfagnana. Il Ponsacco pareggia 1 – 1 sul terreno della Folgore Segromigno, mentre la Pecciolese è sorpresa in casa dalla Pieve Fosciana che passa 0 – 2. Il San Frediano, pur disputando una buona gara, torna con le ossa rotte dalla trasferta sul campo della capolista Castelnuovo Garfagnana: 4 – 0 per i locali e niente da fare per i rossoblù crollati nel finale di gara. Nella categoria Allievi il Perignano è la prima pisana, ma il 2 – 2 nello scontro diretto contro il Real Academy Lucca lo allontana dalla vetta. Il Migliarino Vecchiano sconfitto 1 – 3 in casa dai pistoiesi del Grifoni Soccer. Le pisane a Livorno. Nei Giovanissimi controsorpasso del il Monteserra che espugna 0 – 3 Il Romito e passa di nuovo davanti al Salivoli fermato in casa dalle Colline Pisane (1 – 1). Il Forcoli cade in casa contro i Colli Marittimi (0 – 1), mentre il Perignano espugna il terreno della Virtus Livorno (0 – 2). I campionati pisani. Nella Juniores altra vittoria dell’Urbino Taccola nel posticipo del lunedì. La squadra ulivetese espugna 0 – 2 il campo della Geotermica e tocca i quaranta punti. Alle sue spalle non molla il Calci che vince 0 – 3 a Santa Maria a Monte. Negli Allievi, l’Atletico Piombino pareggia 3 – 3 sul campo del Collevica e si fa agganciare al comando dal Romaiano che espugna Castelfranco battendo 1 – 2 la Stella Rossa. Sarà un testa a testa emozionante sino alla fine. Allievi B Nel merito il Calci vince 0 – 3 a Migliarino, mentre il Fornacette piega il Forcoli 2 – 1. La Bellaria Cappuccini vince 0 – 1 a Castelfranco con la Stella Rossa, e Colline Pisane e San Giuliano si dividono la posta pareggiando a reti bianche. Nel girone B in testa l’Oltrera (1 – 3 a Porta a Lucca), Il Romito (4 – 1 al Santacroce), ed il San Frediano (0 – 3 sul campo del Pisa Ovest). Bene anche il Perignano (0 – 2 a Galleno), pareggio tra Sextum Bientina e San Prospero (0 – 0). Nei Giovanissimi il San Prospero ferma sul 2 – 2 la capolista Pisa Ovest e la Bellaria Cappuccini, vincendo 1 – 5 a Madonna dell’Acqua si rifà sotto portandosi a meno tre. Gli Ospedalieri vincono a Peccioli 0 – 1. Giovanissimi B. Partono forte le favorite nel merito: l’Oltrera travolge 6 – 0 il Sextum Bientina mentre il Perignano supera 3 – 0 il Ponsacco nel derby. L’Atletico Cascina piega il San Frediano 4 – 1, bene anche il Forcoli con la vittoria di misura sul Fucecchio (1 – 0).